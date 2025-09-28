¥Ñ¥ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¶â¥á¥À¥ê¥¹¥ÈÆü²¼¾°Áª¼ê¤¬°ìÆü·Ù»¡½ðÄ¹¤òÌ³¤áº¾µ½¤Ê¤É¤Ø¤ÎÃí°Õ¸Æ¤Ó¤«¤±¡¡¡¡¹â¾¾»Ô
¡¡¹â¾¾»Ô½Ð¿È¤Ç¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¤Î¥Ñ¥ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¡¢Æü²¼¾°Áª¼ê¤¬¡¢°ìÆü·Ù»¡½ðÄ¹¤òÌ³¤áº¾µ½¤Ê¤É¤Ø¤ÎÃí°Õ¤ò¸Æ¤Ó³Ý¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Æü²¼Áª¼ê¤Ï¡¢¹â¾¾Åì·Ù»¡½ð¤Ç°ìÆü·Ù»¡½ðÄ¹¤Î°Ñ¾ü¾õ¤ò¼õ¤±¼è¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¡¡Æü²¼¾°Áª¼ê¡¡¡Ë
¡Ö°Â¿´°ÂÁ´¤ËÊë¤é¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¡¡ÃÏ°è¡¦ÃÏ¶è¤Ë¡¡¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Î¤Ç¡¡¾¯¤·¤Ç¤â¼«Ê¬¤¬¡¡Ìò¤ËÎ©¤Á¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¹â¾¾»Ô½Ð¿È¤ÎÆü²¼Áª¼ê¤Ï¡¢ÃÏ¸µ¤ÎËÉÈÈ°Õ¼±¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á28Æü¡¢·Ù»¡½ðÄ¹¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡»ÔÆâ¤Î¥¹ー¥Ñー¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ò»È¤Ã¤Æ£Ó£Î£Ó·¿¤Î¥í¥Þ¥ó¥¹º¾µ½¤Î¼ê¸ý¤òÂÎ¸³¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÂÎ¸³¤ò¸µ¤Ë¡¢½¸¤Þ¤Ã¤¿Çã¤¤ÊªµÒ¤é¤Ë´¶ÁÛ¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤éÃí°Õ¤ò¸Æ¤Ó³Ý¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¹áÀî¸©¤Ç¤Ï¡¢ÆÃ¼ìº¾µ½¤ÎÈï³²³Û¤¬2025Ç¯1·î¤«¤é£¸·îËö¤Þ¤Ç¤ÇÌó8²¯±ß¤Ë¾å¤ê¡¢¤¹¤Ç¤Ë2024Ç¯1Ç¯´Ö¤ÎÈï³²³Û¤ò¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
(¡¡Æü²¼Áª¼ê¡¡¡Ë
¡Ê²ø¤·¤¤ÅÅÏÃ¤¬¤¢¤ì¤Ð¡Ë
¡ÖÁ´Éô¤ß¤Ê¤µ¤ó¾ÆÆù¤¬¿©¤Ù¤¿¤¤¤È¡¡ÊÖ¿®¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¤½¤¦¤¹¤ë¤Èº¾µ½¤Ë¤Ï¡¡°ú¤Ã¤«¤«¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×