BS日テレの巨人応援番組「月刊プロ野球！さまぁ〜ずスタジアム」（第3・第4水曜後10・30）が24日に放送され、巨人の泉口友汰内野手（26）がVTR出演。打撃の師匠である岡本和真内野手（29）とのシーズン中の会話について明かした。

セ・リーグはすでに阪神の2年ぶり7度目となる優勝が決定。昨季覇者の巨人は連覇を逃したものの、クライマックスシリーズ（CS）進出を決めており、番組では「日本一へのキーマン3人を直撃！」ということで「さまスタ」初登場のリチャード内野手（26）に加え、泉口、中山礼都内野手（23）という3選手に対して「さまぁ〜ずにココ見て欲しい」を聞いた。

まずはチームの雰囲気を聞かれ、「和真さんが帰って来て、チーム的にはどっしり感が出てきているかな」と5月に負った左肘じん帯損傷の大ケガから8月に復帰した岡本の存在についてうれしそうに触れた泉口。

今季開幕前には、なかなか弟子を取らないと評判の岡本が吉川尚輝内野手（30）としている合同自主トレーニングに参加させてもらって課題の打撃を強化し、プロ2年目の今季は一気に首位打者争い。最近は3番・泉口、4番・岡本が定着しつつある。

果たして、そんな2人はシーズン中にどんな会話をしているのか…。

番組側が興味津々に尋ねてみると、泉口は「いや、和真さんとは別に野球のことはあんまり話してない」と苦笑い。かつて球団の公式YouTubeでも吉川については“雲の上の人”扱いしながら岡本については「友達」と言い切っていた泉口。器が大きく、人柄のいい主砲・岡本の優しさにも包まれながら日々成長しているようだ。