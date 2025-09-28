¡Ú¥¹¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¥ºS¡Û¥µ¥È¥Î¥ì¡¼¥ô4Ãå¡Ä»Ë¾å6Æ¬ÌÜ¤ÎÆ±°ìÇ¯½Õ½©¥¹¥×¥ê¥ó¥ÈG1À©ÇÆ¤Ê¤é¤º¡ÖÁ°¤ËÍÍø¤Ê¡Ä¡×
¡¡¡þG1¡¦¥¹¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¥ºS¡Ê2025Ç¯9·î28Æü¡¡Ãæ»³¼Ç1200¥á¡¼¥È¥ë¡Ë
¡¡º£½©JRA¡¦G1¤Î³«ËëÀï¤È¤Ê¤ëÅÅ·â6F¤ÎG1¡Ö¥¹¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¥ºS¡×¤Ç1ÈÖ¿Íµ¤¥µ¥È¥Î¥ì¡¼¥ô¤Ï4Ãå¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢»Ë¾å6Æ¬ÌÜ¤È¤Ê¤ëÆ±°ìÇ¯½Õ½©¥¹¥×¥ê¥ó¥ÈG1À©ÇÆ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥ì¡¼¥¹¤ÏÃ±¾¡11ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥¦¥¤¥ó¥«¡¼¥Í¥ê¥¢¥ó¤¬Ä¾Àþ¤Ç¥¸¥å¡¼¥ó¥Ö¥ì¥¢¤È¤ÎÃ¡¤¹ç¤¤¤òÀ©¤·8ºÐ¤ÇG1½éÀ©ÇÆ¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¡£°È¾å¤Î»°±º¹ÄÀ®¤ÏG1ÄÌ»»127ÅÙÌÜ¤ÎÄ©Àï¤ÇÈá´ê¤ÎJRA¡¦G1½éÀ©ÇÆ¡£
¡¡¥ì¡¼¥¹¸å¡¢°È¾å¤Î¥â¥ì¥¤¥é¤Ï¡Ö¤¤¤¤¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤¤¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç¶¥ÇÏ¤Ç¤¤¿¡£¹Ô¤¤Ã¤×¤ê¤âÎÉ¤¯¤Æ¼ê±þ¤¨¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡Ä¡£Á°¤ËÍÍø¤ÊÇÏ¾ì¤Ç¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡²áµî¡¢Æ±°ìÇ¯¤Ë½Õ½©¥¹¥×¥ê¥ó¥ÈGIÀ©ÇÆ¤·¤¿ÇÏ¤Ï96Ç¯¤Î¥Õ¥é¥ï¡¼¥Ñ¡¼¥¯¡¢01Ç¯¤Î¥È¥í¥Ã¥È¥¹¥¿¡¼¡¢09Ç¯¤Î¥í¡¼¥ì¥ë¥²¥ì¥¤¥í¡¢13Ç¯¥í¡¼¥É¥«¥Ê¥í¥¢¡¢18Ç¯¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ó¥Ë¡¼¥É¥ë¤Î5Æ¬¡£
¡¡¥µ¥È¥Î¥ì¡¼¥ô¤ÏÉã¥í¡¼¥É¥«¥Ê¥í¥¢¡¢Êì¥Á¥ê¥¨¡¼¥¸¥§¡ÊÊì¤ÎÉã¥µ¥¯¥é¥Ð¥¯¥·¥ó¥ª¡¼¡Ë¤Î·ìÅý¡£
¡¡¢§¥¹¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¥ºS¡¡1990Ç¯¤ËG1¾º³Ê¡£99Ç¯¤Þ¤Ç¤ÏÊë¤ì¤ÎÃæ»³³«ºÅ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢2000Ç¯¤è¤ê½©¤ÎÃæ»³ºÇ½ª½µ¤Ë°Ü¹Ô¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¿·³ã¤Ç2ÅÙ¤ÎÂåÂØ³«ºÅ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£