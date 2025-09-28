°Ë¸¶ÎÍ¿ÍVS¶â´ÝÌ´ÅÍ¡¡¥É¥é1¥ë¡¼¥¡¼º¸ÏÓÂÐ·è¤Ï¶ÛÇ÷¤ÎÅê¼êÀï¤Ë¡¡ºå¿ÀÂÇÀþ¤Ï5²ó¤Þ¤Ç8°ÂÂÇ¤â1ÅÀ¤Î¤ß
¡þ¥×¥íÌîµå¥»¡¦¥ê¡¼¥° ºå¿À-ÃæÆü(28Æü¡¢¹Ã»Ò±àµå¾ì)
¤³¤Î»î¹ç¾¡¤Æ¤Ð¥»¡¦¥ê¡¼¥°Á´µåÃÄ¤«¤é¾¡¤Á±Û¤·¤È¤Ê¤ëºå¿À¡£ÀèÈ¯¤Ïºå¿À¤¬°Ë¸¶ÎÍ¿ÍÅê¼ê¡¢ÂÐ¤¹¤ëÃæÆü¤¬¶â´ÝÌ´ÅÍÅê¼ê¤Ç¡¢¥ë¡¼¥¡¼º¸ÏÓÂÐ·è¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
°Ë¸¶Åê¼ê¤Ï¡¢½é²ó¤ËÀèÆ¬¤«¤é2Ï¢ÂÇ¤òÍá¤Ó¡¢µ¾ÂÇ¤È»Íµå¤Ç1¥¢¥¦¥ÈËþÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò¤¤¤¤Ê¤êÇØÉé¤¤¤Þ¤¹¡£¤¹¤ë¤È¥Ü¥¹¥é¡¼Áª¼ê¤Ë¤â¥»¥ó¥¿¡¼Á°¥Ò¥Ã¥È¤òÍá¤Ó¡¢1ÅÀ¤ÎÀèÀ©¤òµö¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¤½¤Î¸å¤ÏÎ©¤ÁÄ¾¤Ã¤¿°Ë¸¶Åê¼ê¡£2²ó°Ê¹ß¤Ï5²ó¤Þ¤Ç¥Ò¥Ã¥È1ËÜ¤ËÍÞ¤¨¡¢ÎÏÅê¡£ÂÇÀþ¤Î±ç¸î¤òÂÔ¤Á¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢ÂÇÀþ¤ÏÁê¼êÀèÈ¯¤Î¶â´ÝÅê¼ê¤ËÂÐ¤·¡¢½é²ó¡¢2²ó¤ÈÆÀÅÀ·÷¤Þ¤Ç¥é¥ó¥Ê¡¼¤ò¿Ê¤á¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¢¤È°ìËÜ¤¬½Ð¤º¶ìÀï¡£¤½¤ì¤Ç¤â5²ó¤Ë¿¹²¼æÆÂÀÁª¼ê¤Èº´Æ£µ±ÌÀÁª¼ê¤ÎÏ¢ÂÇ¡¢¤µ¤é¤ËÃæÆü¤Î¼éÈ÷¤¬¤â¤¿¤Ä¤¯´Ö¤ËÆ±ÅÀ¤Ë¡£5²ó¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿»þÅÀ¤Ç°Ë¸¶Åê¼ê¤Ï73µå¡¢¶â´ÝÅê¼ê¤Ï99µå¤òÅê¤¸¡¢¶ÛÇ÷¤·¤¿Åê¼êÀï¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£