¡Ú¥¹¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¥ºS¡Û¥¦¥¤¥ó¥«¡¼¥Í¥ê¥¢¥óV¡ª¡¡»°±º¹ÄÀ®¤ÏÎÞ¤ÎÈá´ê¤ÎJRA¡¦G1½é¾¡Íø¡ÖËÜÅö¤ËÄ¹¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¡þG1¡¦¥¹¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¥ºS¡Ê2025Ç¯9·î28Æü¡¡Ãæ»³¼Ç1200¥á¡¼¥È¥ë¡Ë
¡¡º£½©JRA¡¦G1¤Î³«ËëÀï¤È¤Ê¤ëÅÅ·â6F¤ÎG1¡Ö¥¹¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¥ºS¡×¤ÏÃ±¾¡11ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥¦¥¤¥ó¥«¡¼¥Í¥ê¥¢¥ó¤¬À©¤·¡¢G1½éÀ©ÇÆ¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£¥¢¥¿¥Þº¹¤Î2Ãå¤Ë7ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥¸¥å¡¼¥ó¥Ö¥ì¥¢¡¢3Ãå¤Ë2ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥Ê¥à¥é¥¯¥ì¥¢¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£¾¡¤Á¥¿¥¤¥à¤Ï1Ê¬6ÉÃ9¡£
¡¡¥¹¥¿¡¼¥È¤è¤¯Èô¤Ó½Ð¤·¡¢2ÈÖ¼ê¤ÇÄÉÁö¡£ºÇ¸å¤Ï¥¸¥å¡¼¥ó¥Ö¥ì¥¢¤È¤ÎÄÉ¤¤Èæ¤Ù¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¶¥¤ê¹ç¤¤¤òÀ©¤·¤¿¡£1ÈÖ¿Íµ¤¤Ç»Ë¾å6Æ¬ÌÜ¤ÎÆ±°ìÇ¯¤Î½Õ½©¥¹¥×¥ê¥ó¥ÈG1À©ÇÆ¤òÁÀ¤Ã¤¿¥µ¥È¥Î¥ì¡¼¥ô¤Ï4Ãå¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¦¥¤¥ó¥«¡¼¥Í¥ê¥¢¥ó¤ÏÉã¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¥Ò¡¼¥í¡¼¡¢Êì¥³¥¹¥â¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡ÊÊì¤ÎÉã¥Þ¥¤¥Í¥ë¥é¥ô¡Ë¤Î·ìÅý¤ÇÄÌ»»33Àï9¾¡¡£
¡¡µ³¾è¤·¤¿»°±º¹ÄÀ®¤ÏJRA¡¦G1¤Ï127²óÌÜ¤ÎÄ©Àï¤Ç½é¾¡Íø¡£¼¯¸ÍÍº°ì»Õ¤ÏÆ±5¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡¢§¥¹¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¥ºS¡¡1990Ç¯¤ËG1¾º³Ê¡£99Ç¯¤Þ¤Ç¤ÏÊë¤ì¤ÎÃæ»³³«ºÅ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢2000Ç¯¤è¤ê½©¤ÎÃæ»³ºÇ½ª½µ¤Ë°Ü¹Ô¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¿·³ã¤Ç2ÅÙ¤ÎÂåÂØ³«ºÅ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡¢§»°±º¡¡¡¡Ä¹¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È¡£ËÜÅö¤ËÄ¹¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¡ÊÄÉ¤¤Èæ¤Ù¤Ï¡Ë¤â¤¦¡¢Íê¤à¤È¡£¥«¡¼¥Í¥ê¥¢¥óÍê¤à¤È¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡¢ËÜÅö¤ËÄÉ¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤ÎÇÏ¤È¤ÎËÜÅö¤ËÄ¹¤¤¥³¥ó¥ÓÁÈ¤Þ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤¬Æ¬¤Ë»×¤¤Éâ¤«¤ó¤Ç¤¤Æ¡Ä¡£ºÐ¤â8ºÐ¤È¤¤¤¦ºÐ¤Ç¥Á¥ã¥ó¥¹¤âËÜÅö¤Ë¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡£¤Ê¤ó¤È¤«°ÕÃÏ¤Ç¤â¤³¤³¤Ï¾¡¤¿¤»¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¾è¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê127²óÌÜ¤ÎÄ©Àï¤Ç½é¾¡Íø¤Ï¡ËÃ¯¤â¤¬¡¢¼«Ê¬¤Ç¤âËÜÅö¤Ë¾¡¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿»þ´ü¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢µÕ¤Ë120²¿²ó¤â¾¡¤Æ¤Ê¤¤¼«Ê¬¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¥ª¡¼¥Ê¡¼¡¢¤³¤ì¤À¤±¤Î¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬¤¤¤Æ¡¢Äü¤á¤º¤ËËÍ¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¿¤ó¤Ç¡¢ËÍ¤Ï¤Ê¤ó¤È¤«¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤Ë±þ¤¨¤Ê¤¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¾Ç¤Ã¤Æ¤¿»þ´ü¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¤â¡¢¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ³ð¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
