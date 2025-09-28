突然の病気やけがのため、病院に救急車で運ばれることがあるかもしれない。

不測の事態への備え方を専門家に聞いた。（大石由佳子）

東京都内で一人暮らしをしている女性（８６）は、息子の電話番号やかかりつけの病院などを記したカードを財布に入れている。「何か起きた時には、このカードを救急隊員に示したい」

日本救急医学会救急科専門医・指導医で中京病院副院長、真弓俊彦さんは、「救急隊員らは処置と並行して持病の有無などを調べる。すぐわかるようにまとめてあればスムーズに対応できる」と話す。

必要な情報は、家族などの緊急連絡先、かかりつけの病院の連絡先、持病の有無、病歴、現在服用中の薬、アレルギーの有無、ケアマネジャーの名前や連絡先などだ。紙に書いて、見つけてもらいやすいように冷蔵庫に貼ったり財布に入れたりするとよい。

真弓さんはマイナンバーカードも持ち歩くことを勧めている。１０月から、救急隊員がマイナ保険証を読み取り、受診歴や処方歴を把握できる「マイナ救急」が始まるためだ。真弓さんは「最新情報を正しく伝えられるのでぜひ持ち歩いてほしい」と呼びかけている。

搬送時や搬送後に意識がなくなり、家族が病院で蘇生や延命治療について判断を迫られる場面も想定しよう。必要な情報を記したメモに「延命治療は一切希望しません」などと書き添えるのもよい。

真弓さんは「人生で大切にしていることを家族に話しておいてほしい」と助言する。「趣味の旅行を続けたい」「孫とおしゃべりする時間が幸せ」という程度で十分だ。「本人が望む生き方がわかれば、治療によってその生活に戻ることが可能か、家族が医師と話し合うことができる」と真弓さん。家族がいない場合はかかりつけ医に伝えておくとよいだろう。

◇

一人暮らしの人は、急な入院に備えて、必要なものを入れたバッグを用意しておこう。

居宅介護支援事業所「ハートフル・ケア・サービス」（東京）のケアマネジャー、佐賀唯衣子さんは「家族がすぐに病院に来られない場合を考え、３日くらいは過ごせるようにしてほしい」と、３日分の下着などをバッグに入れておくように勧めている。靴も入れておく。室内で倒れて搬送されると、回復して帰宅する時に履くものがないということになりかねない。

バッグは色やデザインに特徴があるものがおすすめだ。搬送時の慌ただしい中でも、救急隊員に「あの水玉模様のバッグも病院まで持って行ってください」と頼みやすい。後日、家族や知人に頼んで病院に持ってきてもらう場合も「あの水玉模様のバッグを持ってきて」と、簡単な説明で済む。準備できたら、玄関の靴棚など持ち出しやすい場所に置く。

普段持ち歩くバッグには、財布やお薬手帳、マイナンバーカードなどを入れておきたい。「病院の売店での買い物などに使うので、財布には３万円ほど入れておきましょう。千円札や小銭があると便利です」と佐賀さんは話している。