元AKB48のタレント倉持明日香（36）が28日、インスタグラムを更新。ストーリーズ機能を用いて芸能事務所ワタナベエンターテインメントとの専属契約を終了することを報告した。

以下、発表全文

2025年9月30日の契約満了をもちまして15年間所属させていただいたワタナベエンターテインメントの専属契約を終了いたします。

心から信頼できる事務所スタッフの皆様に出会い力強く支えていただき今日まで続けてこられました。私の人生において宝物のような経験と時間を過ごさせていただけたこと、恵まれた環境に心から感謝しています。新たな1歩を踏み出す局面でもお力添えをいただきました。

この15年間で学んだことを胸に、これまで取り組んできた仕事は今後も変わらず続けながら新たな挑戦にも取り組んでまいります。そして、どんな時も変わらず応援してくださったファンの皆様に、心より感謝申し上げます。日々いただいた応援や励ましが、私にとって大きな支えとなっていました。これからもファンの方と共に自分らしく歩みを進めていきます。

今後とも温かく支えていただけましたら幸いです。倉持明日香