みなさんは、パートナーに対して「無駄遣いをしている」と感じるのはどのようなことがありますか。総合ショッピングサイト『au PAY マーケット』を運営する、auコマース＆ライフ株式会社（東京都渋谷区）が実施した「2025年の子育て世帯の夫婦の節約意識の違い」と「2025年の子育て世帯の節約意識」に関する調査によると、「お酒」が最多となりました。また、妻は夫の「車・バイク関連」、夫は妻の「美容」を無駄遣いと感じる傾向があることもわかりました。



【グラフ】相手に対して「無駄遣いをしていると感じるもの」を見る

調査は、未成年の子どもを持つ全国の30〜50代の男女400人を対象として、2025年7月にインターネットで実施されました。



その結果、夫婦間での節約に対する意見や考えが「一致していない」という答えた人は全体の30.8％。「節約に関して揉めたことがあるもの」としては、「夫婦で節約に対する温度差があること」が21.8％で最も多くなりました。



続けて、「夫婦で節約に貢献しているのはどちらだと思いますか」と尋ねたところ、「妻」が68.6％、「夫」は31.4％となり、約2倍近くの差が見られました。



男女別に見ると、男性では「妻」と答えた人は51.5％、「自身」と答えた人は48.5％とほぼ半々となった一方、女性では「夫」と答えた人は14.5％だったのに対し、「自身」と回答した人は85.5％と6倍近い差が見られ、男女で大きなズレがあることが浮き彫りになりました。



また、「相手に対して無駄遣いをしていると感じるもの」については、「お酒」（22.0％）が最も多く、次いで「外食」（21.3％）、「頻繁にコンビニを利用する」（16.5％）が続きました。



これを男女別に見ると、夫に対しては「お酒」（27.0％）、妻に対しては「外食」（21.5％）がそれぞれ最多となったほか、女性は男性と比較して「車・バイク関連」（14.5％）や「他人におごる」（10.5％）を無駄遣いと感じる人が多くなった一方で、男性は女性と比較して「美容」（10.5％）や「旅行」（10.0％）、「美容院」（9.0％）を無駄遣いと感じる傾向が見て取れました。



ちなみに、「夫婦で決めている節約ルール」としては、「ポイントが多くつく日に集中的に買い物をする」（36.8％）が最多となり、個人だけでなく家族としても「お得にポイントをためる」を重要視していることがうかがえました。



次に、節約意識について、「2025年で家計に響いた出来事」を聞いたところ、「お米の値上げ」（73.5％）がダントツとなりました。



また、「2025年に入って節約のためにECで購入するようになったもの」についても、「お米」（28.3％）が1位に。これを女性回答だけに絞ってみても「お米」（28.0％）が1位と変化はなかったものの、「化粧品・スキンケア用品」（26.0％）で2位にランクインしました。



なお、ポイントをためてお得に使う「ポイ活」よりも、より安いものを選んだり、購入を控える「節約」のほうがストレスに感じる人が70.8％と圧倒的に多く、度重なる物価高で「節約疲れ」になっている人が増えている様子が見て取れました。



そこで、「節約のし過ぎで”ちょっと失敗した”と思ったこと」を尋ねたところ、「より安いものを選ぶために時間や手間をかけすぎた」（32.3％）や「安さだけで選んで品質にがっかりした」「必要なものまで我慢してストレスがたまった」（いずれも28.8％）といった意見が上位に挙げられました。



最後に、「今後重視したいポイ活」を聞いたところ、「ためたポイントを増やす」（48.5％）が最多となり、定番の「ポイント還元率が高くなるキャンペーン」（40.8％）を上回る結果となりました。



◇ ◇



【出典】

▽au PAY マーケット