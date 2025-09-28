◆西武―ソフトバンク（28日、ベルーナドーム）

ソフトバンクが若手のアピールで逆転に成功した。

27日の西武戦（ベルーナドーム）でリーグ2連覇が決定。ナイターだったため祝勝会やテレビ収録が深夜まで及び、この日は午後2時開始のデーゲームを迎えた。スタメンをガラリと入れ替えた中、普段は出番の少ない若手選手が躍動した。

1点を追う3回。先頭の佐藤直樹が右中間三塁打でチャンスをつくると、緒方理貢が隅田知一郎から同点の右前適時二塁打を放った。緒方は「リーグ優勝をしましたが、自分は次のステージに向けてアピールの立場なので、とにかく結果を求めて打席に入りました

思い切って自分のスイングができ、タイムリーにつながって良かったです」とコメントした。

さらに2死三塁から川瀬晃が勝ち越しの中前適時打。「優勝を決めることができましたが、今日は今日で、この日にしっかりと準備をしてきた先発の大津に勝ちをつけられるようにと思っています。その中で、勝ち越しとなるタイムリーといい形になって良かったです」とコメントした。

