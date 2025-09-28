¡Ö¤¦¡¢¤Õ¡¢¤Õ¡¢¤Õ¡×¤«¤é42Ç¯à80s¥·¥Æ¥£¥Ý¥Ã¥×³¦¤Î²ÎÉ±á¥Ç¥Ó¥å¡¼45¼þÇ¯¤Î¶á±Æ¤¬ÏÃÂê¡Ö¤è¤¯¥«¥é¥ª¥±¤Ç²Î¤Ã¤¿¡×¡Ö¤ª»Ñ¤ò¤Þ¤¿¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ´¶ÌµÎÌ¡×¤ÎÀ¼
¸½ºß¤ÏºÅÌ²ÎÅË¡¥»¥é¥Ô¥¹¥È¤È¤·¤Æ³èÌö
¡¡¥Ð¥ó¥É¡ÖGOOD BYE APRIL¡×¤Î±äËÜÊ¸²»¤¬X¤ò¹¹¿·¡£80Ç¯Âå¥·¥Æ¥£¥Ý¥Ã¥×¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤Î¶á±Æ¤òÅê¹Æ¤·¤ÆÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖEPO¤µ¤ó45¼þÇ¯¥é¥¤¥Ö¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ 45¼þÇ¯¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹!! Âç¹¥¤¤¹¤®¤ë¶ÊÃ£¤È²ÎÀ¼¤ÈÀË¤·¤ß¤Ê¤¯±éÁÕ¤µ¤ì¤ë¥Ò¥Ã¥È¶ÊÃ£¤Ë¡¢¤Û¤ó¤È¤É¤¦¤Ë¤«¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¤¤½¤¦¤Ê¤¯¤é¤¤¹¬¤»¤Ç¤·¤¿¡×¤È¡¢19Æü¤ËÅìµþ¡¦LINE CUBE SHIBUYA¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö¥Ù¥¹¥È¡¦¥Ò¥Ã¥È¡¦¥é¥¤¥ô ¡Á45th ANNIVERSARY PARTY!!¡Á¡×¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò½ª¤¨¤¿EPO(65)¤È¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¤ª¤µ¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡ÖGOOD BYE APRIL¡×¤Î¥Ü¡¼¥«¥ëÁÒÉÊæÆ¤È¥Ù¡¼¥¹¤Î±äËÜ¡£
¡¡EPO¤Ï¡¢1980Ç¯¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¡Ö¥ª¥ì¤¿¤Á¤Ò¤ç¤¦¤¤óÂ²¡×(¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡¢81-89Ç¯)¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¶Ê¡ÖÅÚÍË¤ÎÌë¤Ï¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¡×¡¢»ñÀ¸Æ²²½¾ÑÉÊ¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤ÎCM¥½¥ó¥°¤Ëµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿¡Ö¤¦¡¢¤Õ¡¢¤Õ¡¢¤Õ¡×¤Ê¤É¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¡£¸½ºß¤ÏºÅÌ²ÎÅË¡¥»¥é¥Ô¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î¥é¥¤¥Ö¤ò´Ñ¤¿¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÈà½÷¤¬²Î¤¦¶ÊÁ´¤Æ¤¬»ä¤ò¹¬¤»¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ ÌÈ±ÖÎÏ¾å¤¬¤Ã¤¿µ¤¤¬¤¹¤ë¡×¡Ö¿¤Ó¤ä¤«¤Ê²ÎÀ¼¤â·òºß¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¤Û¤«¡¢¶á±Æ¤ò¸«¤¿¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤è¤¯¥«¥é¥ª¥±¤Ç²Î¤Ã¤¿¡×¡Ö¤ª»Ñ¤ò¤Þ¤¿¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ´¶ÌµÎÌ¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡EPO¤ÏÍèÇ¯2·î14Æü¡¢¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥É¥é¥¤¥ÖÅìµþ¤Ç¡ÖEPO Loveful Valentine Special Party¡×¸ø±é¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬·èÄê¡£¡ÖGOOD BYE APRIL¡×¤â½Ð±é¤¹¤ë¡£