¡Ö¥Ñ¥é¥°¥é¥¤¥ÀーÃæ¤ËÄÆÍî¤·¤¿¡×¥¿¥ó¥Ç¥àÈô¹ÔÃæ¡¡ÉÙ»ÎµÜ»Ô¤Î»³Ãæ¤ËÄÆÍî¤«¡¡¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿ー¤ÈµÒ¤¬¤±¤¬=ÀÅ²¬¸©·Ù
9·î28Æü¸áÁ°¡¢ÀÅ²¬¸©ÉÙ»ÎµÜ»Ô¤Ç¡¢¥Ñ¥é¥°¥é¥¤¥Àー¤¬ÄÆÍî¤¹¤ë»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î»ö¸Î¤Ë¤è¤ê¡¢¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿ー¤Î60ÂåÃËÀ¤ÈµÒ¤Î40ÂåÃËÀ¤¬¤±¤¬¤ò¤·¤ÆÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¤¤º¤ì¤â°Õ¼±¤¬¤¢¤ê¡¢Ì¿¤ËÊÌ¾õ¤Ï¤Ê¤¤ÌÏÍÍ¤Ç¤¹¡£
9·î28Æü¸áÁ°10»þÈ¾Á°¡¢ÀÅ²¬¸©ÉÙ»ÎµÜ»Ôº¬¸¶¤Ç¡Ö¥Ñ¥é¥°¥é¥¤¥ÀーÃæ¤ËÄÆÍî¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È´Ø·¸¼Ô¤«¤é¾ÃËÉ¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î»ö¸Î¤Ë¤è¤ê¡¢¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿ー¤Î60Âå¤ÎÃËÀ¤È¡¢µÒ¤Î40Âå¤ÎÃËÀ¤¬¤±¤¬¤ò¤·¤ÆÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¤¤º¤ì¤â°Õ¼±¤¬¤¢¤ê¡¢Ì¿¤ËÊÌ¾õ¤Ï¤Ê¤¤ÌÏÍÍ¤Ç¤¹¡£·Ù»¡¤¬¡¢»ö¸Î¤Î¾Ü¤·¤¤¾õ¶·¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£