現役時代に3冠王を3度獲得し、監督としては中日を4度のリーグ優勝に導いた落合博満氏（71）が28日、TBS系「サンデーモーニング」（日曜前8・00）に生出演。ドジャースの大谷翔平投手について言及した。

大谷は27日（日本時間28日）、敵地でのマリナーズ戦を今季4試合目となる欠場。ナ・リーグ本塁打トップのフィリーズ・シュワバーと2本差のまま28日（同29日）のレギュラーシーズン最終戦を迎えることになった。

落合氏は「今日欠場してるらしいですね。個人の成績よりもワールドシリーズ優勝するっていうのを考えての…本人の決断なのか、球団の決断なのかはわかりませんけれど、気持ちはそっちのシリーズに向かってるっていうことなんだと思います」と述べた。

中畑清氏から「タイトルのチャンスだったら休んでる？」と突っ込まれて「我々の時代は休みません」と苦笑。中畑氏は「いってほしかったなあ。可能性があれば」とポツリ。

個人タイトルへの思いについて「そりゃ強いと思いますけど、あとは本人の体調でしょうね。ここまでほぼ、出ずっぱりで来てる。そのままシリーズに入っていったら、良い成績がおさめられないんじゃないか、ここでひと休みした方がいいんじゃないのかなっていう決断かもわからないです」と胸中を慮った。