¥Þ¥ë¥¯¡¦¥Þ¥ë¥±¥¹¤¬Áí¹çÍ¥¾¡¡¡¥ª¡¼¥È¥Ð¥¤¡¢ÆüËÜGP·è¾¡2°Ì¤Ç
¡¡¥ª¡¼¥È¥Ð¥¤¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¥·¥ê¡¼¥ºÂè17Àï¡¢ÆüËÜ¥°¥é¥ó¥×¥ê¡ÊGP¡Ë¤Ï28Æü¡¢ÆÊÌÚ¸©¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥ê¥¾¡¼¥È¤â¤Æ¤®¤Ç·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ºÇ¹âÊö¤Î¥â¥ÈGP¥¯¥é¥¹¤Ç¥Þ¥ë¥¯¡¦¥Þ¥ë¥±¥¹¡Ê¥¹¥Ú¥¤¥ó¡¢¥É¥¥¥«¥Æ¥£¡Ë¤¬2°Ì¤ËÆþ¤ê¡¢5Àï¤ò»Ä¤·¤Æ¡¢6Ç¯¤Ö¤ê7ÅÙÌÜ¤ÎÁí¹çÍ¥¾¡¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡¥Ý¡¼¥ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¡ÊPP¡Ë¤«¤é½Ð¤¿¥Õ¥é¥ó¥Á¥§¥¹¥³¡¦¥Ð¥Ë¥ã¥¤¥¢¡Ê¥¤¥¿¥ê¥¢¡¢¥É¥¥¥«¥Æ¥£¡Ë¤¬º£µ¨2¾¡ÌÜ¡¢ÄÌ»»31¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿¡£¥¸¥ç¥¢¥ó¡¦¥ß¥ë¡Ê¥¹¥Ú¥¤¥ó¡¢¥Û¥ó¥À¡Ë¤¬3°Ì¡£
¡¡¾®ÌºÍõ¡Ê¥¢¥×¥ê¥ê¥¢¡Ë¤ÏÁ°Àï¤ÇÄË¤á¤¿±¦¼ê¤Î¾õÂÖ¤¬°²½¤·¤¿¤¿¤á·ç¾ì¡£Ãæ¾åµ®¾½¡Ê¥Û¥ó¥À¡Ë¤Ï¥ê¥¿¥¤¥¢¤·¤¿¡£