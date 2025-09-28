¡Ú ¥Æ¥ê¡¼°ËÆ£ ¡Û¡¡¿·¤·¤¤°¦¼Ö¤Ï¡Ú¥â¡¼¥ê¥¹¡¦¥Þ¥¤¥Ê¡¼¡¦¥È¥é¥Ù¥é¡¼¡Û¡¡¡ÖÆÃÄ§¤Ï¡¢¥Ü¥Ç¥£¤Î¸åÉôÂ¦ÌÌ¤È¥Æ¡¼¥ë¥²¡¼¥È¤Î³°Â¦¤ËËÜÊª¤ÎÌÚÏÈ¤òÅ½¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡×¡¡¡Ö#±Ñ¹ñ¼Ö¡×
¥Æ¥ê¡¼°ËÆ£¤µ¤ó¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¿·¤¿¤Ë¹ØÆþ¤·¤¿¡Ö°¦¼Ö¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥Æ¥ê¡¼¤µ¤ó¤Ï¡ÖÇã¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡Ú¥â¡¼¥ê¥¹¡¦¥Þ¥¤¥Ê¡¼¡¦¥È¥é¥Ù¥é¡¼¡Û1952Ç¯¤«¤éÀ¸»º¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿1971Ç¯¤ÎºÇ½ª¥â¥Ç¥ë¡£¡×¤ÈÄÖ¤ë¤È¡Ö#±Ñ¹ñ¼Ö¡×¤Î¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤òÅº¤¨¤Æ¡¢¿·¤¿¤Ë¹ØÆþ¤·¤¿¼Ö¤Î²£¤Ç¥¦¥Ã¥È¥ê¤È¤·¤¿É½¾ð¤Ç¤¿¤¿¤º¤à¼Ì¿¿¤ò·ÇºÜ¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¤³¤Î¼Ö¤Î¥¦¥ê¤È¤·¤Æ¡ÖÆÃÄ§¤Ï¡¢¥Ü¥Ç¥£¤Î¸åÉôÂ¦ÌÌ¤È¥Æ¡¼¥ë¥²¡¼¥È¤Î³°Â¦¤ËËÜÊª¤ÎÌÚÏÈ¤òÅ½¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡£¡×¤È¸åÉô¤«¤é»£±Æ¤·¤¿ÄÁ¤·¤¤¥Ü¥Ç¥£¥Õ¥ì¡¼¥à¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¥Æ¥ê¡¼¤µ¤ó¤Ï¡Ö¹â²¹Â¿¼¾¤Ê´Ä¶¤Ç¼êÆþ¤ì¤òÂÕ¤ë¤È¥¥Î¥³¤¬¥Û¥ó¥È¤ËÀ¸¤¨¤Æ¤¯¤ë¤é¤·¤¤¡¡¼Ö¸ËÊÝ´É¤·¤Ê¤¤¤È¡ª¡×¤È¡¢ÆüËÜ¤Îµ¤¸õ¤Ë¤è¤ë¥±¥¢¤ÎÂçÊÑ¤µ¤âÅÇÏª¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¥Æ¥ê¡¼¤µ¤ó¤Ï¡ÖÆâÁõ¤ÏÀÖ¤Î¥¿¡¼¥¿¥ó¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ç¡¢Áá¤¯¤â¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹»ÅÍÍ¡¡¥µ¥ó¥¿¥¯¥í¡¼¥¹¤È¤¯¤ë¤ß³ä¤ê¿Í·Á¤ò¾è¤»¤Æ¹¹¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤ÈÆóÂÁá¤¤¼«¿È¤Ø¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ë¥¦¥¥¦¥¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤Ç¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¸ÄÀÅª¤Ç¤Ê¤ª¤«¤Ä²Ä°¦¤é¤·¤¤¼Ö¤Ç¤¹¤Í¡£¥Æ¥ê¡¼¤µ¤ó¤Ë¤ª»÷¹ç¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¥¤¥«¥·¥Æ¥ë¡×¡ÖÌÚÏÈ¤¬²Ä°¦¤¹¤®¤Þ¤¹¡ª¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Æ¥ê¡¼¤µ¤ó¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤âÂ¿¤¯¤Î¼Ö¤ò¾è¤ê·Ñ¤®¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ê¤É¤ÇÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
