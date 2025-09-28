¶¶²¼Å°»á¡ÖÀ¯¼£²È¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥ç¤Ê»ÑÀª·ù¤¤¡×¹ñËÉ¤Ë¸ÀµÚ¡¡¥Ò¥²¤ÎÂâÄ¹¤â¡Ö¥¤¥±¥¤¥±¤ÎÀ¯¼£²È°ìÈÖÉÝ¤¤¡×
¸µÂçºå»ÔÄ¹¤ÇÊÛ¸î»Î¤Î¶¶²¼Å°»á¡Ê56¡Ë¤¬¡¢28ÆüÊüÁ÷¤ÎÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤½¤³¤Þ¤Ç¸À¤Ã¤Æ°Ñ°÷²ñNP¡×¡ÊÆüÍË¸á¸å1»þ30Ê¬¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤Î¹ñËÉ¤ò¹Í¤¨¤ëSP¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤ËÆ¤µÄ¤·¤¿¡£
¡ÖÃæ¹ñ¤ËÂÐ¹³¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡×¤ÎµÄÏÀ¤Ç¤Ï¡¢¶¶²¼»á¤Ï¡ÖÎÏ¤¬¶Ñ¹Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤ÏÊ¶Áè¤Ï¥®¥ê¥®¥ê¤Î¤È¤³¤í¤Ç»ß¤Þ¤ë¡×¤È¼çÄ¥¤·¡¢Îã¤¨¤È¤·¤Æ¡Ö¥í¥·¥¢¤ÏÀäÂÐ¤ËNATO¡ÊËÌÂçÀ¾ÍÎ¾òÌóµ¡¹½¡Ë¤ò¹¶¤á¤Ê¤¤¤·¡¢À¾Â¦½ô¹ñ¤Ï¥í¥·¥¢¤ò¹¶¤á¤Ê¤¤¡£°ìÈÖ¡¢ÎÏ¤Î¶Ñ¹Õ¤¬Êø¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤¬¤ä¤é¤ì¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¡×¤È»ýÏÀ¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¥Á¡¼¥à¤ÇËÉ±ÒÎÏ¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤À¤È»×¤¦¡×¤ÈÆüÊÆ¹ë°õ4¥«¹ñ¤ÎÏ¢·È¤ÎÏÈÁÈ¤ß¡Ö¥¯¥¢¥Ã¥É¡×¤Î¶¯²½¤òÁÊ¤¨¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡ÖÌäÂê¤Ê¤Î¤Ï¡¢À¯¼£²È¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥ç¤Ê»ÑÀª¤Ï·ù¤¤¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¥²¥¹¥È½Ð±é¤Î¸µÎ¦¾å¼«±Ò´±¤Ç¡Ö¥Ò¥²¤ÎÂâÄ¹¡×¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¡¢Á°»²±¡µÄ°÷¤Îº´Æ£Àµµ×»á¤Ï¡Ö¥Þ¥Ã¥Á¥ç¤ÊÀ¯¼£²È¤Ï´í¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÆ±°Õ¤Ç¤¹¡£»ä¤â¼«±ÒÂâ¤«¤éÀ¯¼£²È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥¤¥±¥¤¥±¤É¤ó¤É¤ó¤ÎÀ¯¼£²È¤¬°ìÈÖ¡¢ÉÝ¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢¶¶²¼»á¤Ï¡Ö¤â¤¦¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤Þ¤¹¤â¤ó¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
º´Æ£»á¤Ï¡Ö¸½¾ì¤Î¤³¤È¤ò¤ï¤«¤é¤º¤Ë¡¢Èó¾ï¤ËÁ°¤Î¤á¤ê¤ÎÀ¯¼£²È¤Ï¡¢°ìÈÖ´í¤Ê¤¤¡×¤ÈÎÏÀâ¤·¡¢¡Ö°ìÈÖ¡¢ÀïÁè¤ò¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ï¼«±Ò´±¡£»ä¤â¡¢»ä¤ÎÂ©»Ò¤â¼«±Ò´±¡£¼«Ê¬¤Î»Ò¤É¤â¤ÏÀïÁè¤Ë¤Ï¹Ô¤«¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£ÀïÁè¤Ë½Ð¤µ¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¤Ï³°¸ò¤ÈËÉ±Ò¤ò¥»¥Ã¥È¤Ç¤À¤ì¤«¤¬¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤ÈÀÚ¡¹¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£