ÌÕÌÜ¤Î¥Ô¥ó·Ý¿Í¡¢ËÜ²»¤ÇÌÀ¤«¤·¤¿¤ª¾Ð¤¤¤òÂ³¤±¤ëÍýÍ³¤È¤Ï¡ÄÀ¤´Ö¤Ë¸«¤é¤ì¤¬¤Á¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤Ë
ÌÕÌÜ¤Î¥Ô¥ó·Ý¿ÍßÀÅÄÍ´ÂÀÏº¡Ê36¡Ë¤¬27Æü¡¢X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¤ª¾Ð¤¤¤òÂ³¤±¤ë¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
ßÀÅÄ¤Ï¡ÖÌÜ¤¬¸«¤¨¤Ê¤¯¤Æ·Ý¿Í¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤È¡Ø¾ã¤¬¤¤¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¾Ð¤¤¤ÇÀ¤¤ÎÃæ¤òÌÀ¤ë¤¯¤·¤¿¤¤¡Ù¤È¤«¡ØÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê¶¶ø¤Î¿Í¤òÍ¦µ¤¤Å¤±¤¿¤¤¡Ù¤Ê¤ó¤Æµ¤»ý¤Á¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤È»×¤ï¤ì¤¬¤Á¡×¤ÈÀ¤´Ö¤Ë¸«¤é¤ì¤¬¤Á¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ö¤½¤ó¤Ê¤´Î©ÇÉ¤Ê¤³¤È1²ó¤â»×¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤Ê¤¡¡×¤È¤¤Ã¤Ñ¤êÈÝÄê¤·¤Æ¡¢¡Ö¥â¥Æ¤¿¤¤¿Íµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¶â¤¬Íß¤·¤¤ÌÌÇò¤¤¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤¤¤³¤ì¤À¤±¡×¤È¤Á¤ã¤á¤Ãµ¤¤¿¤Ã¤×¤ê¤ËÂ³¤±¤¿¡£
ßÀÅÄ¤ÏÀèÅ·À¤Î»ë³Ð¾ã¤¬¤¤¤ò»ý¤Á¡¢ÌÕÌÜ¤Î¥Ô¥ó·Ý¿Í¤È¤·¤Æ³èÆ°Ãæ¡£2018Ç¯¤Ë¤Ï¡ÖR¡Ý1¤°¤é¤ó¤×¤ê¡×¡Ê¸½ºß¤ÎR¡Ý1¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Ë¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¡£º£Ç¯6·î¤Ë¤ÏÂÀÅÄ½ÐÈÇ¤«¤é½é¤Î¥¨¥Ã¥»¡¼½¸¡ÖÌÂ¤Ã¤¿¤é¾Ð¤Ã¤È¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ò½ÐÈÇ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÀºÎÏÅª¤Ë³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£