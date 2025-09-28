À¶ÌÚ¾ì½Ó²ð¡¢¸Î¶¿¡¦»³¸ý¸©±§Éô»Ô¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÌµ½þ¶¨ÎÏÍ½Äê¤â³ÎÇ§¤Ê¤¯¹ðÃÎ¤µ¤ì½Ð±é¼Âà
¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤ÎÀ¶ÌÚ¾ì½Ó²ð¡Ê45¡Ë¤¬28Æü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£½Ð¿È¤Î»³¸ý¸©±§Éô»Ô¤Ç10·î18Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¿¦¶ÈÂÎ¸³¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¤¢¤¾¤Ó¤Ë¥¤¥ì¥Ö¥ó¡×¤ËÌµ½þ¶¨ÎÏ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢±¿±ÄÂ¦¤ÎÉÔÈ÷¤¬¤¢¤ê¡¢¼Âà¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
À¶ÌÚ¾ì¤Ï¡Ö¥¤¥Ù¥ó¥È±¿±ÄÂ¦¤«¤éÀ¶ÌÚ¾ì¤ËÂÐ¤·¤Æ²¿¤«¤·¤é¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤«¡©¤È²Æº¢¤ËÂÇ¿Ç¤¬¤¢¤ê9·î2Æü¤Ë±¿±ÄÂ¦¤È¤ÎÂè°ì²óÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£À¶ÌÚ¾ì¤È¤·¤Æ¤â¤³¤ì¤Þ¤Ç±§Éô»Ô¤Ë¹×¸¥¤¹¤ëµ¡²ñ¤â¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÏÃ¤ò»Ç¤¤¤Ê¤¬¤éÌ¤Íè¤Î»Ò¶¡Ã£¤Î¤¿¤á¤Ê¤é¤Ð¡¢¤ÈÌµ½þ¤Ç¶¨ÎÏ¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¦»ö¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¸Î¶¿¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¤¤»×¤¤¤«¤é¡¢Ìµ½þ¶¨ÎÏ¤ò¤¹¤ë°Õ»×¤ò¸Ç¤á¤¿¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö9·î2Æü¤ÎÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤ÎºÝ¤Ë±¿±ÄÂ¦¤«¤éÀ¶ÌÚ¾ì½Ó²ð¤ÎÌ¾Á°¤òÀëÅÁ¡¢¹ðÃÎ¤Ë»È¤¤¤¿¤¤¤È¤Î¤ªÏÃ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢»È¤Ã¤Æ¤âÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢ÀëÅÁ¡¢¹ðÃÎÊ¸¤Ê¤É¤Ï»öÁ°¤ËÉ¬¤º³ÎÇ§¤µ¤»¤Æ²¼¤µ¤¤¡¢¤È¤ªÅÁ¤¨¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢ÀëÅÁ¡¢¹ðÃÎÊ¸¤ËÌ¾Á°¤ò»È¤¤¤¿¤¤¤È¤Î¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤Ë¤â¡¢»öÁ°³ÎÇ§¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¾ò·ïÉÕ¤¤ÇOK¤ò½Ð¤·¤¿¤ÈÀâÌÀ¡£¤¿¤À¡Ö9·î2Æü¤ÎÂè°ì²óÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¸å¡¢±¿±ÄÂ¦¤«¤éÀ¶ÌÚ¾ì¤Î½Ð±é¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Î³µÍ×¡¢¾ÜºÙ¡¢ÀëÅÁ¡¢¹ðÃÎÊ¸¤Î³ÎÇ§¤Ï°ìÅÙ¤â¤Ê¤¯ÉÔ°Â¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿½ê¡¢¤³¤Á¤éÂ¦¤Ë³ÎÇ§¤¬¤Ê¤¤¤Þ¤ÞÀëÅÁ¡¢¹ðÃÎ¤¬´û¤Ë¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë»öÂÖ¤¬È¯³Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢½Ð±é¤Î³µÍ×ÀâÌÀ¤¹¤é¤Ê¤¤Ãæ¡¢³ÎÇ§¤â¤Ê¤¯½Ð±é¤Î¹ðÃÎ¤¬¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ö¤¹¤°¤Ë±¿±Ä¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ë³ÎÇ§¤·¤¿¤È¤³¤í¤Þ¤ÀÀëÅÁ¡¢¹ðÃÎ¤Ï¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤È¤ÎÏ¢Íí¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼ÂºÝ¤ÏÀëÅÁ¡¢¹ðÃÎ¤¬¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢±¿±ÄÃ´Åö¼Ô¤âÀëÅÁ¡¢¹ðÃÎ¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë»ö¤¬ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢±¿±ÄÃ´Åö¼Ô¼«¿È¤â¹ðÃÎ¤µ¤ì¤¿»ö¼Â¤òÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¹ðÃÎÆâÍÆ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤âÀ¶ÌÚ¾ì¤¬²Î¾§¤¹¤ë¤È´ª°ã¤¤¤µ¤ì¤ëÆâÍÆ¤Ç¤·¤¿¤Î¤Ç±¿±ÄÂ¦¤Øºï½ü¤Î°ÍÍê¤òÃ×¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢ÆâÍÆ¤â¸í²ò¤ò¾·¤¤«¤Í¤Ê¤¤¡¢ÉÔ³Î¤«¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö¤³¤ÎÍÍ¤Ê±¿±ÄÂ¦¤ÎÉÔÈ÷¤ÊÅÀ¤¬¤¢¤ê¡¢½Ð±é¤¹¤ë¤³¤Á¤éÂ¦¤È¤·¤Æ¤Ï¥¤¥Ù¥ó¥È¼«ÂÎ¤Ë»²²Ã¤¹¤ë»ö¤Ø¤ÎÉÔ°Â¡¢±¿±ÄÂ¦¤È¤ÎÌóÂ«»ö¤¬¼é¤é¤ì¤Æ¤Ê¤¤ÅÀ¤Ê¤É¤ò¹ÍÎ¸¤·¡¢²¿¤«»ö¤¬µ¯¤¤Æ¤«¤é¤Ç¤ÏÃÙ¤¯¼«¤é¤ÎÌ¾ÍÀ¤Î°Ù¤Ë¤âº£²ó¤Ï½Ð±é¼Âà¤ò¤ª¿½¤·Æþ¤ì¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È½Ð±é¼Âà¤Ë»ê¤Ã¤¿¤ÈÀâÌÀ¡£°ìÊý¤Ç¡Öµ¤»ý¤ÁÎÉ¤¯»²²Ã¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤À¤±¤ËÈó¾ï¤Ë»ÄÇ°¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£±¿±ÄÂ¦¤À¤±¤ÎÀÕÇ¤¤Ç¤ÏÌµ¤¯¤³¤Á¤éÂ¦¤â¤â¤¦¾¯¤·Ì©¤ËÏ¢Íí¤ò¼è¤ê¤³¤ÎÍÍ¤ÊÎ®¤ì¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤ÍÍ¤ËÌóÂ«»ö¤Ê¤É¤Î³Ð½ñ¤Ê¤É¤ò¼è¤ê¤Þ¤È¤á¤Æ¤ª¤±¤ÐÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¡¢¤ÈÈ¿¾Ê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¡¢Ï¢Íí¤òÌ©¤Ë¼è¤ê¹ç¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤âÈ¿¾Ê¡£¡ÖÀ¶ÌÚ¾ì¤Î½Ð±é¤ÈÃÎ¤ê¸æÍè¾ì¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Êý¡¢¿½¤·Ìõ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¾°¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¼«ÂÎ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¹Ô¤«¤ì¤ëÊý¤Ï°ú¤Â³¤¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³Ú¤·¤Þ¤ì¤Æ²¼¤µ¤¤¡£º£¸å¤³¤ÎÍÍ¤Ê»ö¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤ÍÍ¤Ë¥¤¥Ù¥ó¥È½Ð±é°ÍÍê¤ÎºÝ¤Ë¤Ï½Ð±é¤¹¤ëÂ¦¤È¤·¤Æ¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤È±¿±ÄÂ¦¤ÈÏÃ¤·¹ç¤¤¤ò¤·¤¿·Á¤Ç¥¤¥Ù¥ó¥ÈÅù¤Ë»²²Ã¤·¤Æ»²¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¡£