¡ÖºÆ¤Ó½Ð²ñ¤¨¤ë¤Ê¤ó¤Æ±¿Ì¿¡ª¡×¾®³Ø¹»¤ÎÆ±µéÀ¸¤È¹â¹»¤ÇºÆ²ñ¤·¤ÆÉâ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤é


³¬ÃÊ¤ÇÂ©ÀÚ¤ì¡¢¤¤¤Ä¤â¤À¤ë¤½¤¦¡£Áþ¤á¤Ê¤¤À¸Êª¤ÎÀèÀ¸¤ÎÀ¸ÂÖ¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¡¿¤Û¤à¤éÀèÀ¸¤Ï¤¿¤Ö¤ó¥â¥Æ¤Ê¤¤¡Ê1¡Ë

¥ÉÅÄ¼Ë¤ËÊë¤é¤¹¾¯Ç¯¡¦µ×²æ»³¤Ï¤¸¤á¤¬¹â¹»¤ÇºÆ²ñ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¾®³Ø¹»»þÂå¤ÎÆ´¤ì¤Î¿Í¡¦É´À¥¥¢¥­¥é¤Ç¤·¤¿¡£¡ÖËÍ¤ÎÅ·»È¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤­¤¿!!!¡×¤È¤Ï¤¸¤á¤¬¥Ï¥¤¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ê¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¥¢¥­¥é¤Ï¤¤¤Ä²¿»þ¤âÄ¶¥¯¡¼¥ë¡£¤È»×¤¤¤­¤ä¡¢¼Â¤Ï¥¢¥­¥é¤â¤Þ¤¿¾®³Ø¹»¤Îº¢¤«¤é¤Ï¤¸¤á¤ËÁÛ¤¤¤ò´ó¤»¡¢¹â¹»À¸¤Ë¤Ê¤Ã¤¿º£¤âÎø¿´¤ò´ó¤»Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤¿¡£¥¢¥­¥é¤ÏÍ§Ã£¤ÎÎÏ¤ò¼Ú¤ê¤Æ¤Ï¤¸¤á¤È¤Îµ÷Î¥¤ò½Ì¤á¤è¤¦¤È¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉÔ´ïÍÑ¤Ê¤¢¤Þ¤ê¤¤¤Ä¤â¶õ²ó¤ê¤®¤ß¤Ç¡Ä!?

¤¤¤Ä¤â¤¹¤ì°ã¤Ã¤Æ¤Ð¤«¤ê¤Ç¤â¤É¤«¤·¤¤¤Õ¤¿¤ê¤Î¤Á¤°¤Ï¤°¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£¡ØÉ´À¥¥¢¥­¥é¤Î½éÎøÇËÃ¾Ãæ¡£¡Ù¤ò5Ï¢ºÜ¤Ç¤ªÁ÷¤ê¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¤ÏÂè1²ó¤Ç¤¹¡£

¢¨ËÜµ­»ö¤ÏÀ²Àî¥·¥ó¥¿Ãø¤Î½ñÀÒ¡ØÉ´À¥¥¢¥­¥é¤Î½éÎøÇËÃ¾Ãæ¡£¡Ù¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¿ÍÀ¸¤È¤¤¤¦¥â¥Î¤ÏÍ½ÁÛ¤¬¤Ç¤­¤Ê¤¤


¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÂç¤­¤Ê´Ö°ã¤¤¤À¤È


ËÍ¤ÎÅ·»È¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤­¤¿¡ª¡ª¡ª


¤ª¤«¤¨¤êÉ´À¥¥¢¥­¥é¡ª¡ª¡ª


¤ªÁ°²¿¥Ë¥ä¤Ä¤¤¤Æ¤ó¤Î¡©


¤Þ¤µ¤«ºÆ¤Ó½Ð²ñ¤¨¤ë¤Ê¤ó¤Æ...


¤¢¤Î...¤Ò¤È¤Ä¼ÁÌä¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©


.........¤¨¡©


É´À¥¤µ¤ó¤¬ËÍ¤ËÏÃ¤·¤«¤±¤Æ¤ë¡ª¡©


¥°¥£


¤Û¤ÃËÜÅö¤Ï...


¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¹¥¤­¤Ê¥È¥³¡¢ÀÎ¤«¤éÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤À¤Í


...¤¨¡©


¥¢¥­¥é¡ª¡ª¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¡ª¡©


¤¹¤Ã¹¥¤­¤Ê¿©¤ÙÊªÊ¹¤±¤¿...¡ª¡ª


ÂçÀ®¸ù¡ª¡ª


¥ª¥à¥é¥¤¥¹¤ÎÎý½¬¤·¤Ê¤­¤ã


¤¢¡¢¤³¤ó¤Ê½ê¤Ë¤¤¤¿¤Î¤«¤è


·ù¤ï¤ì¤Æ¤ë...¡©


Èà¤Ï¤Þ¤Àµ¤¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤


ÁÛ¤¤¿Í¤Ë°Ï¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë


Ãø¡áÀ²Àî¥·¥ó¥¿¡¿¡ØÉ´À¥¥¢¥­¥é¤Î½éÎøÇËÃ¾Ãæ¡£¡Ù