¡¡Ì¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹¤Ï28Æü¡¢GK»ù¶Ì¹ä¤¬±¦´Ä»ØÃæÀá¹ü¹üÀÞ¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Á´¼£´ü´Ö¤Ï¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡»ù¶Ì¤ÏºòÇ¯¤Ë°ì»þ¸½Ìò°úÂà¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¤¬¡¢Ì¾¸Å²°¤Ç¸½ÌòÉüµ¢¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¸ø¼°Àï¤Î½Ð¾ì¤Ï¤Ê¤¤¡£¼õ½ýÆü¤Ï8·î23Æü¤Ç¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°Ãæ¤ËÉé½ý¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Ì¾¸Å²°¤ÏGK¥Ô¥µ¥Î¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¹¬ÅßËÙÈø¤¬U-20¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Î¤¿¤áÎ¥Ã¦¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢GK¥·¥å¥ß¥Ã¥È¡¦¥À¥Ë¥¨¥ë¤Ï8·î20Æü¤Ëº¸¥Ï¥à¥¹¥È¥ê¥ó¥°ÆùÎ¥¤ì¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¡£¤â¤Ã¤È¤â¥Á¡¼¥à¤ÏGK5¿ÍÂÎÀ©¡£º£·î27Æü¤Î¥ê¡¼¥°Àï¤ÏGKÉðÅÄÍÎÊ¿¤¬½Ð¾ì¤·¡¢¹µ¤¨¤ËGK¿ùËÜÂçÃÏ¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£
