Ä¹ºê¤Ï½©ÅÄ¼éÈ÷¿Ø¤òÇË¤ì¤º¡Ä¥¹¥³¥¢¥ì¥¹¥É¥í¡¼¤Ç¾¡¤ÁÅÀ1
[9.28 J2Âè31Àá ½©ÅÄ 0-0 Ä¹ºê ¥½¥æ¥¹¥¿]
¡¡2°Ì¤ÎV¡¦¥Õ¥¡¡¼¥ì¥óÄ¹ºê¤Ï28Æü¡¢¥¢¥¦¥§¡¼¤Î¥Ö¥é¥¦¥Ö¥ê¥Ã¥Ä½©ÅÄÀï¤ò0-0¤Ç½ª¤¨¤¿¡£¥ê¡¼¥°Àï13»î¹çÉé¤±¤Ê¤·¤È¤·¤Ä¤Ä2»î¹çÏ¢Â³¤Î¥É¥í¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°È¾¤ÏÄ¹ºê¤Î¥Ú¡¼¥¹¡£Á°È¾6Ê¬¤ËMF¥Þ¥Æ¥¦¥¹¡¦¥¸¥§¥º¥¹¤¬¥É¥é¥¤¥Öµ¤Ì£¤Î¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ä¤È¡¢Æ±28Ê¬¤Ë¤ÏMF²§Ä¹À»¤Î¥¯¥í¥¹¤Î¤³¤Ü¤ìµå¤«¤éMF»³¸ý·Ö¤¬¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ã¤¿¤¬Áê¼ê¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ËÁø¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Î½©ÅÄ¤Ï²¡¤·¹þ¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â½¸Ãæ¤·¤¿¼éÈ÷¤ÇÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£Á°È¾39Ê¬¤Ë¤ÏDFÄ¹°æ°ì¿¿¤ÎÉâ¤µå¤«¤éFW³áÃ«À¯¿Î¤¬¥Ü¥ì¡¼¥·¥å¡¼¥È¤òÂÇ¤Ä¤Ê¤É¥´¡¼¥ë¤ËÇ÷¤ë¾ìÌÌ¤âºî¤ê¡¢0-0¤Ç»î¹ç¤òÀÞ¤êÊÖ¤·¤¿¡£
¡¡¸åÈ¾¤Ï°ì¿Ê°ìÂà¤Î¹¶ËÉ¤¬Â³¤¡¢Î¾¥Á¡¼¥à¤È¤â1ÅÀ¤¬±ó¤¤Å¸³«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Ä¹ºê¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«·èÄêµ¡¤òºî¤ì¤Ê¤¤Ãæ¤Ç¸åÈ¾41Ê¬¡¢¥Þ¥Æ¥¦¥¹¡¦¥¸¥§¥º¥¹¤¬¸Ä¿Íµ»¤ÇÁê¼ê¤òÇí¤¬¤·¤Æ¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ã¤¿¤¬ÏÈ¤Î±¦¤Ë³°¤ì¤¿¡£
¡¡Ä¹ºê¤ÏºÇ¸å¤Þ¤Ç¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤¦¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤º¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ0-0¤Ç¥¿¥¤¥à¥¢¥Ã¥×¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
