　三菱重工浦和レッズレディースは28日、ホームでWEリーグ第8節のRB大宮アルディージャWOMEN戦を行う。ダービーマッチとなる一戦で来場者先着5000人に「カポーテ」をプレゼントすることを発表し、注目を集めている。

　対戦相手の大宮は男子チームと同様に今季からレッドブルの運営となっている。浦和Lは新体制でのダービーマッチ初陣で来場者にプレゼントするカポーテについて、「闘牛で使うケープのこと」と説明。レッドブルは赤い牛がトレードマークのため絶妙な配布物になった。

　この発表にサポーターからは「洒落が効きすぎ」「芸術点が高すぎる!」「思いついた人天才」「センス良すぎ」「欲しい」といったコメントが寄せられている。なお大宮サポーター席には配布しないという。