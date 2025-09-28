浦和Lの“ダービー”RB大宮戦来場者プレゼントが話題「思いついた人天才」「洒落が効きすぎ」
三菱重工浦和レッズレディースは28日、ホームでWEリーグ第8節のRB大宮アルディージャWOMEN戦を行う。ダービーマッチとなる一戦で来場者先着5000人に「カポーテ」をプレゼントすることを発表し、注目を集めている。
対戦相手の大宮は男子チームと同様に今季からレッドブルの運営となっている。浦和Lは新体制でのダービーマッチ初陣で来場者にプレゼントするカポーテについて、「闘牛で使うケープのこと」と説明。レッドブルは赤い牛がトレードマークのため絶妙な配布物になった。
この発表にサポーターからは「洒落が効きすぎ」「芸術点が高すぎる!」「思いついた人天才」「センス良すぎ」「欲しい」といったコメントが寄せられている。なお大宮サポーター席には配布しないという。
9/28(日) 2025/26 SOMPO WEリーグ 第8節 vs RB大宮アルディージャWOMEN にて『三菱重工プレゼンツ 来場者プレゼント』を実施いたします。『カポーテ』(闘牛で使うケープのこと)をプレゼント!
