¥¢¥Ð¥ó¥®¥ã¥ë¥Ç¥£¤È¥°¥é¥ßー¾Þ¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥ÈNE-YO¤Î¡ÖOKP Cipher¡×¶¦±éÆ°²è¤Ë¡Ö¥Þ¥¸¥ä¥Ð¤¹¤®¤ë¡ª¡×¤ÎÀ¼¡ª¡ÖNE-YO¤¬OKPÍÙ¤Ã¤Æ¤ë¡ª¡×
¥¢¥Ð¥ó¥®¥ã¥ë¥Ç¥£¤¬¡¢Ê¼¸Ë¡¦¥¸ー¥é¥¤¥ª¥ó¥¢¥êー¥Ê¿À¸Í¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿NE-YO¤Î¿À¸Í¸ø±é¡Ê9·î27Æü¡Ë¤Ë¥µ¥×¥é¥¤¥º½Ð±é¤·¡ÖOKP Cipher¡×¤òÈäÏª¡ÊNE-YO¤â»²²Ã¡ª¡Ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Î¾¼Ô¤ÎSNS¤Ë¤Æ¡¢¥¢¥Ð¥ó¥®¥ã¥ë¥Ç¥£¡ßNE-YO¤Ë¤è¤ë¡ÖOKP Cipher¡×¤Î¶¦±éÆ°²è¡ÊÊÌÅÓ»£±Æ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¡Ë¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¢£NE-YO¤Î¿À¸Í¸ø±é¤Ë¥¢¥Ð¥ó¥®¥ã¥ë¥Ç¥£¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥º½Ð±é¤·¡¢NE-YO¤¬OKP¥À¥ó¥¹¤òÈäÏª¡ª
NE-YO¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë3ÅÙ¤Î¥°¥é¥ßー¾Þ¼õ¾ÞÎò¤ò»ý¤ÄÀ¤³¦Åª¥Ò¥Ã¥È¥áー¥«ー¡£À¤³¦Ãæ¤ÇÎß·×230²¯²ó°Ê¾å¤Î¥¹¥È¥êー¥ß¥ó¥°ºÆÀ¸¤ò¸Ø¤ë³Ú¶Ê¥«¥¿¥í¥°¤ò»ý¤Á¡¢¸½ÂåR&B¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¥·ー¥ó¤Ë·¯Î×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ó¤ÊNE-YO¤Î¿À¸Í¸ø±é¤Ë¡¢¥¢¥Ð¥ó¥®¥ã¥ë¥Ç¥£¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥º½Ð±é¡£²ñ¾ì¤ÏÁûÁ³¤È¤Ê¤ë¤â¡¢¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹³«»Ï¤ÈÆ±»þ¤Ë¥ªー¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤ò¾¸°®¤·¡¢ÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Ë¡£½ªÈ×¤Ë¤ÏNE-YO¤â¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Ë¹çÎ®¤·¤Æ¶¦¤ËOKP¥À¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¡¢¤ä¤ó¤ä¤Î³åºÓ¤òÍá¤Ó¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¥¢¥Ð¥ó¥®¥ã¥ë¥Ç¥£¤ÈNE-YO¤ÎSNS¤Ë¤Ï¡¢ÊÌÅÓ»£±Æ¤µ¤ì¤¿¥¢¥Ð¥ó¥®¥ã¥ë¥Ç¥£¡ßNE-YO¤Ë¤è¤ë¡ÖOKP Cipher¡×¤Î¥À¥ó¥¹Æ°²è¤¬¸ø³«¡£
Î¾¼Ô¤Î¥é¥¤¥Ö¶¦±é¤òÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¥æー¥¶ー¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¡ÖNE-YO¤¬OKP CipherÍÙ¤Ã¤Æ¤ë¡ª¡×¡ÖÀ¨¤¹¤®¤ë¥³¥é¥Ü¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï¥Þ¥¸¥ä¥Ð¤¹¤®¤ë¡ª¡×¡Ö¤Þ¤µ¤«NE-YO¤ÎOKP¤ò´Ñ¤ì¤ë¤È¤Ï¡ª¡×¡Ö¶½Ê³¤·¤¿¡ª¡×¡Ö¡Ê¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Î¶¦±é¤ò¡Ë´Ñ¤¿¤«¤Ã¤¿ー¡ª¡×¤ÈÂçÈ¿¶Á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¥¢¥Ð¥ó¥®¥ã¥ë¥Ç¥£moca¡Ö°ì½ï¤ËOKP¤òÍÙ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ÆºÇ¹â¤Ç¤·¤¿¡×
¥¢¥Ð¥ó¥®¥ã¥ë¥Ç¥£¥á¥ó¥Ðー¤âÂ³¡¹¤È¥³¥á¥ó¥È¤òÅê¹Æ¡£moca¤Ï¡ÖNE-YO¤Î¥é¥¤¥Ö¥¹¥Æー¥¸¤ÇOKP Cipher¤òÈäÏª¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡°ì½ï¤ËOKP¤òÍÙ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ÆºÇ¹â¤Ç¤·¤¿¡×¤È¥é¥¤¥Ö¶¦±é¤Î¶½Ê³¤ò¥³¥á¥ó¥È¡£kotone¤â¡ÖËÜÅö¤ËÌ´¤Î¤è¤¦¤Ê»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡×¤È´ñÀ×¤Î¶¦±é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£