卓球の「チャイナスマッシュ2025」は28日、女子シングルスの1回戦が行われ、世界ランキング11位の橋本帆乃香（デンソーポラリス）は同21位のアドリアーナ・ディアス（プエルトリコ）と対戦。ゲームカウント3ー1で勝利して2回戦進出を決めた。

■快進撃を続ける27歳の初陣

今シーズン快進撃を続け、世界ランキングを自己最高位まで上げてきた橋本。注目のカットマンがプエルトリコの24歳と対した。

第1ゲームは互いにポイントを取りあう立ち上がりに。橋本はディアスの圧力にも屈せずに攻撃でも確実に点につなげる。サービスでもディアスのミスを引き出すなど徐々に差を広げ、11－4で幸先よくスタートを切る。

第2ゲームは前後への揺さぶりから強打を見せるなどディアスが流れを握る。サービスで連続ポイントを奪った橋本だが、中盤に失点を重ねると、6－11でこのゲームを奪われる。

第3ゲームは橋本が好レシーブからスマッシュを沈めるなど5－1とペースを掴む。ディアスのミスショットも目立つなど、橋本がポイントを重ねて早々にゲームポイントを奪取。その後ディアスに2点差に迫られてタイムアウトを取ると、直後のサービスからの3球目をミドル打ちで取り切り、11－8で王手をかける。

第4ゲームも一進一退の攻防が続き、橋本の4－3リードでディアスがタイムアウト。中盤にサービスで2ポイントを奪った橋本がリードを保ったまま終盤へ。最後はマッチポイントからサービスでのラリーを制した橋本が11－6で取り切り勝利した。

難敵ディアス相手に迫られる時間帯もあった橋本だが最後は退けて2回戦へ。上位進出に危害がかかるなか、次戦は世界ランキング39位の杜凱琹（香港）と対戦する。