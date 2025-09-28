ÌÚ²¼Çî¾¡»á¡¢¤Ò¤í¤æ¤»á¤Î¡È±Ñ¸ì¼ÁÌä¡É¤ò¤«¤ï¤¹ÁíºÛÁª¸õÊä¤Ë»ä¸«¡ÖÎ±³Ø·Ð¸³¤âÅö¤Æ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡©¡×
¡¡¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¡¦¥¸¥ã¥¬¡¼²£ÅÄ¡Ê64¡Ë¤ÎÉ×¤Ç¡Ö¥¸¥ã¥¬¡¼¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡×¤ò·Ð±Ä¤¹¤ë°å»Õ¡¦ÌÚ²¼Çî¾¡»á¡Ê57¡Ë¤¬28Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¼Â¶È²È¡¦À¾Â¼ÇîÇ·¡Ê¤Ò¤í¤æ¤¡Ë»á¡Ê48¡Ë¤Î¡È±Ñ¸ì¼ÁÌä¡É¤ò¤«¤ï¤¹¼«Ì±ÅÞÁíºÛ¸õÊä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡27Æü¤Ë¤Ò¤í¤æ¤»á¤È¼«Ì±ÅÞ¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¡¢ÁíºÛÁª¸õÊä5¿Í¤é¤Ë¤è¤ëÆ¤ÏÀÈÖÁÈ¤¬À¸ÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤³¤Ç¡¢¤Ò¤í¤æ¤»á¤¬±Ñ¸ì¤Ç¼ÁÌä¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤È¤â¤ËÊÆ¥Ï¡¼¥Ð¡¼¥ÉÂçÂç³Ø±¡Â´¤ÎÎÓË§Àµ´±Ë¼Ä¹´±¤ÈÌÐÌÚÉÒ½¼Á°´´»öÄ¹¤Ï±Ñ¸ì¤Ç²óÅú¤·¡¢¸ì³ØÎÏ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£Æ±Âç³Ø¤ËÊÂ¤ÖÌ¾Ìç¥³¥í¥ó¥Ó¥¢ÂçÂç³Ø±¡¤ò½¤Î»¤·¤Æ¤¤¤ë¾®Àô»á¤ÎÂÐ±þ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡Ö¤Ò¤í¤æ¤¤µ¤ó¤ÎÄó°Æ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡£ÆüËÜ¸ì¤ÇÅú¤¨¤Þ¤¹¡×¤È±Ñ¸ì¤Ç¤Î²óÅú¤Ï¤µ¤±¤¿¡£
¡¡¤³¤Î·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÌÚ²¼»á¤Ï¡Ö±Ñ¸ì¤ÇÂ¨ºÂ¤ËÊÖ¤¹À¯¼£²È¡¢ÆüËÜ¸ì¤Ç´Ó¤¯À¯¼£²È¡¢¤³¤³¤Ë¤Ï¡Ø¸ÀÍÕ¤ÎÎÏ¡Ù¤¬Ç¡¼Â¤ËÉ½¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼ã¼ê¤Î¸õÊä¤¬±Ñ¸ì¤ÇÊÖ¤·¤Æ¡¢¹âÎð¤Î¸õÊä¤¬ÆüËÜ¸ì¤Ç¤È¤Ê¤ë¤«¤È»×¤¤¤¤ä¡Ä¡£Î±³Ø·Ð¸³¤â¡¢¤¢¤Þ¤êÅö¤Æ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡©¤Î¤«¤â¡Ä¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£