¡¡BSÆü¥Æ¥ì¤Îµð¿Í±þ±çÈÖÁÈ¡Ö·î´©¥×¥íÌîµå¡ª¤µ¤Þ¤¡¡Á¤º¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡×¡ÊÂè3¡¦Âè4¿åÍË¸å10¡¦30¡Ë¤¬24Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢µð¿Í¤ÎÃæ»³ÎéÅÔÆâÌî¼ê¡Ê23¡Ë¤¬VTR½Ð±é¡£ÈÖÁÈ¤ÎÄ¾·â¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ËÅú¤¨¡¢Í¥¤·¤¤ÀèÇÚ¤¿¤Á¤«¤é¤«¤±¤é¤ì¤¿¸ÀÍÕ¤òÌÀ¤«¤·¤ÆÌÜ¿¬¤ò²¼¤²¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤Ï¤¹¤Ç¤Ëºå¿À¤Î2Ç¯¤Ö¤ê7ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ëÍ¥¾¡¤¬·èÄê¡£ºòµ¨ÇÆ¼Ô¤Îµð¿Í¤ÏÏ¢ÇÆ¤òÆ¨¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¡ÊCS¡Ë¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡ÖÆüËÜ°ì¤Ø¤Î¥¡¼¥Þ¥ó3¿Í¤òÄ¾·â¡ª¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡Ö¤µ¤Þ¥¹¥¿¡×½éÅÐ¾ì¤Î¥ê¥Á¥ã¡¼¥ÉÆâÌî¼ê¡Ê26¡Ë¤Ë²Ã¤¨¡¢Àô¸ýÍ§ÂÁÆâÌî¼ê¡Ê26¡Ë¡¢Ãæ»³¤È¤¤¤¦3Áª¼ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¤µ¤Þ¤¡¡Á¤º¤Ë¥³¥³¸«¤ÆÍß¤·¤¤¡×¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡¡¹¥Ä´¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤ëÂÇ·â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤Þ¤º¤Ï¡Ö¥Ü¡¼¥ë¤âÀ¨¤¯º£¤Ï¸«¤ä¤¹¤¤¡×¤È¾Ð´é¤Ç¸ì¤Ã¤¿Ãæ»³¡£¡Ö¥³¥³¸«¤ÆÍß¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¿ÀµÜ¤Î»þ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤È8·î19Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¡Ê¿ÀµÜ¡Ë¤Ç¥×¥í½é¤ÎµÕÊý¸þÃÆ¤«¤é¥×¥í½é¤Î1»î¹ç2ËÜÎÝÂÇ¡õ2ÂÇÀÊÏ¢È¯¡¢¥×¥í½é¤Î1»î¹ç4°ÂÂÇ¡¢¥×¥í½é¤Î1»î¹ç4ÂÇÅÀ¤ÈÂÇ¤Á¤Þ¤¯¤Ã¤¿°ìÀï¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡¡Ö1ÂÇÀÊÌÜ¤Ë¤¢¤¢¤¤¤¦¥Û¡¼¥à¥é¥ó¡ÊµÕÊý¸þ¡Ë¤òÂÇ¤Æ¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¢¤ÎÆü¤Ï¥Î¥ê¥Î¥ê¤Ç¡Ä¤È¤¤¤¦¤«¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¤ä¤ì¤¿¤Ê¤¡¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ÏÀ¨¤¯´¶¤¸¤Þ¤¹¤Í¡£ÆÃ¤Ë2ËÜÌÜ¤ÏÀ¨¤¯¤¤¤¤·Á¤Ç¿¶¤ì¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¼«Ê¬¤Î¥¹¥¤¥ó¥°¤ÎÃæ¤Çº£¤Þ¤Ç¤Ê¤éÂ¿Ê¬¥Õ¥¡¥¦¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤¬¡¢¤¢¤¢¤ä¤Ã¤Æ¤Ï¤¸¤±¤¿¤Î¤Ç¡£¤½¤ì¤ÏÀ¨¤¤¡¢¤¤¤¤ÂÇÀÊ¤À¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡ËÜ¿¦¤ÏÆâÌî¼ê¡£¤À¤¬¡¢¥Á¡¼¥à»ö¾ð¤Ë¤è¤êº£µ¨ÅÓÃæ¤«¤é¤Ï³°Ìî¤ò¼é¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¯¡¢¡Ö¥é¥¤¥È¤Ë¤Ï¤¤¤¤Áª¼ê¤¬Â¿¤¤¡×¤È¤ÎÍýÍ³¤«¤éÎéÅÔ¡Ê¤é¤¤¤È¡Ë¤ÈÌ¿Ì¾¤µ¤ì¤¿Î¾¿Æ¤Î´ê¤¤ÄÌ¤ê¡È¥é¥¤¥ÈÃæ»³¥é¥¤¥È¡É¤Ç¤Î½Ð¾ì¤â¡£¹¶¼é¤ÎÃì¤Î°ì¿Í¤Ç¤¢¤ëµÈÀî¾°µ±ÆâÌî¼ê¡Ê30¡Ë¤¬Éé½ýÎ¥Ã¦¤·¤¿ºÝ¤Ë¤ÏµÈÀî¤ÎÂåÌò¤È¤·¤ÆÆóÎÝ¤â¼é¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¾°µ±¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡È¥Ê¥¤¥¹¥»¥«¥ó¥É¡ª¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¡Ä¤Ï¤¤¡£¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤·¤¿¤·¡Ä¡×¤Èµå³¦¤òÂåÉ½¤¹¤ëÌ¾¼ê¤«¤é¤ÎË«¤á¸ÀÍÕ¤Ë»×¤ï¤ºËË¤¬´Ë¤ó¤¸¤ã¤¦Ãæ»³¡£
¡¡¡Ö¤¤¤¤¥×¥ì¡¼¤Î»þ¤ËÏÂ¿¿¤µ¤ó¤Ë¡È¾°µ±¤µ¤ó¤«¤È»×¤Ã¤¿¡É¤Ã¤Æ¡Ä¡×¤È¤³¤Á¤é¤âÌ¾¼ê¤Î¼çË¤¡¦²¬ËÜÏÂ¿¿ÆâÌî¼ê¡Ê29¡Ë¤«¤é¤â¤é¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤âÌÀ¤«¤·¤Æ¡Ö¤Ø¤Ø¤Ø¤Ø¡Ä¡×¤È¥Ç¥ì¥Ç¥ì¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¤¹¤«¤µ¤º¡¢²¬ËÜ¤«¤é¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÂ¿Ê¬¥Ð¥«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ê¤ó¤Ç¡×¤È¾È¤ì±£¤·¤Î¤è¤¦¤ËÂ³¤±¤¿Ãæ»³¡£¡Ö¤Ï¤Ï¤Ï¤Ï¤Ï¡Ä¡×¤ÈºÇ¸å¤Þ¤Ç¾È¤ì¾Ð¤¤¤·¤Æ¤¤¤¿¡£