¸½Ìò»þÂå¤Ë3´§²¦¤ò3ÅÙ³ÍÆÀ¤·¡¢´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¤ÏÃæÆü¤ò4ÅÙ¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ËÆ³¤¤¤¿Íî¹çÇîËþ»á¡Ê71¡Ë¤¬28Æü¡¢TBS·Ï¡Ö¥µ¥ó¥Ç¡¼¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¡×¡ÊÆüÍËÁ°8¡¦00¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£¥»¡¦¥ê¡¼¥°À©ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ºå¿À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡ºå¿À¤Ï¡¢2¥ê¡¼¥°À©¤Ç¤Ï»Ë¾åºÇÂ®¤È¤Ê¤ë9·î7Æü¤Ë¡¢Îò»ËÅªÆÈÁö¤ÇÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡Íî¹ç»á¤ÏÍ¥¾¡¤ÎÍ×°ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¡×¤ÈÃÇ¸À¡£
¡¡¡Ö2.1¤¯¤é¤¤¤ÎËÉ¸æÎ¨¤Ç¤·¤¿¤«¤é¤Í¡×¤ÈÅê¼ê¿Ø¤Î°ÂÄê¤ò¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ëµó¤²¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ö1ÈÖ¤«¤é5ÈÖ¤Þ¤Ç¸ÇÄê¤·¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥±¥¬¿Í¤¬¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Û¤«¤Î11µåÃÄ¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¸ÇÄê¤·¤Æ¤¤¤¿µåÃÄ¤Ï°ì¤Ä¤â¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤ÇÍî¤ÁÃå¤¤¤¿Ìîµå¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£