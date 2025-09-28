»ç¿á½ß¡¢¡È½©¹á¤ë¡É²ÈÄíÅª¤Ê¼êÎÁÍýÊÂ¤Ö¿©Âî¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¡Ö±ÉÍÜËþÅÀ!!¡×¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×
¡¡¸µÊõÄÍ²Î·àÃÄ¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼¤ÇÇÐÍ¥¤Î»ç¿á½ß¡Ê56¡Ë¤¬28Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡Ö#½©¤ÎÌ£³Ð¡×¤È¡¢·ò¹¯Åª¤Ê¥á¥Ë¥å¡¼¤½¤í¤¦¼êÎÁÍý¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö±ÉÍÜËþÅÀ!!¡×²ÈÄíÅª¤Ê¼êÎÁÍý¤Î¿ô¡¹¤òÈäÏª¤·¤¿»ç¿á½ß
¡¡¡Ö¶õµ¤¤âÉ÷¤â¤Ê¤ó¤È¤Ê¡¼¤¯¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È½©¤ò´¶¤¸¤ëº£Æü¤³¤Îº¢¡Ä¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡¢¡ÖºÇ¶á¤Î¤ª²È¤´ÈÓ¤Ï¤ªµû¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ë¤ªÇ¯º¢¡©¾Ð¡×¤È¿©Âî¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡Ö¥µ¥Ð¡×¡ÖÌ¿¤Î¥¹¡¼¥×¡¡Ì£Á¹Ì£¡×¡ÖÂçº¬¥¸¥§¥Î¥Ù¡¼¥¼¥µ¥é¥À¡×¡ÖÇ¼Æ¦¥¥Î¥³¥¥à¥Á½Á¡×¡ÖÇòÊÆ¹õ¥´¥Þ¤¬¤±¡×¡Ö¤¤¤Ö¤ê¤¬¤Ã¤³¡×¡Ö¤ª¤¸¤ã¤³¡×¡ÖÇß´³¤·¡×¤ÈËÉÙ¤Ê¥á¥Ë¥å¡¼¤Ç¡¢ºÌ¤êË¤«¤Ê²ÈÄíÎÁÍý¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ì¤¾¤ì¡Öº£¤É¤Ï¤Þ¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÄÂçº¬¥µ¥é¥À ÀèÆü¤ªÍ§Ã£¤ËÄº¤¤¤¿¥¸¥§¥Î¥Ù¡¼¥¼¤òÂçº¬¤Èº®¤¼¤Æ¥Æ¥¥È¡¼¤Ëºî¤Ã¤¿¤éÈþÌ£¤·¤¯¤Æ¥ê¥Ô¤·¤Æ¤Þ¤¹¾Ð¡¡Âçº¬¹¥¤¤Ë¤Ï¤¿¤Þ¤é¤ó!!¡×¡Ö½©ÅÄ¤Î¤¤¤Ö¤ê¤¬¤Ã¤³¤âÂç¹¥¤¡×¡Ö¤ªµû¤Ï ¥µ¥Ð¤è¥µ¥Ð¡ª¡×¤È¾Ò²ð¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö°ÊÁ°¤Î»ä¤«¤é¤ÏÁÛÁü¤â¤Ä¤«¤Ê¤¤¤±¤É¤ä¤Ï¤ê¿Í´Ö¤ÎÂÎ¤Ï ¿©¤Ù¤¿¤â¤Î¤Çºî¤é¤ì¤ë¤«¤é Æü¡¹¤Î¤ª¿©»ö¤ÏÂç»ö¤À¤Ê¡Á¤Èº£¹¹¡Ä¡×¤È¿´¶¤ÎÊÑ²½¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡Öº£¹¹¤À¤±¤É »ä¤Î²¸»Õ¤¬¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ã¤±¡Äµ¤¤Å¤¤¤¿»þ¤«¤é¤ä¤ì¤Ð¤½¤ì¤Ï¡ÄÃÙ¤¯¤Ï¤Ê¤¤!!¤È¡Ä Î®ÀÐ¤À!!¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¼êÎÁÍý¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤ï¤¡¡ÁÈþÌ£¤·¤½¤¦¡×¡Ö±ÉÍÜËþÅÀ!!¿ÈÂÎ¤ËÎÉ¤µ¤½¤¦¤Ê¥á¥Ë¥å¡¼¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤µ¤¹¤¬¤Ç¤¹¡ªÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¡Ö·ò¹¯¤ò¹Í¤¨¤é¤ì¤¿¿©»ö ¤¹¤Ð¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤ê¤«¤µ¤ó¤ò¸«½¬¤Ã¤Æ·ò¹¯Åª¤Ê¥á¥Ë¥å¡¼´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö±ÉÍÜËþÅÀ!!¡×²ÈÄíÅª¤Ê¼êÎÁÍý¤Î¿ô¡¹¤òÈäÏª¤·¤¿»ç¿á½ß
¡¡¡Ö¶õµ¤¤âÉ÷¤â¤Ê¤ó¤È¤Ê¡¼¤¯¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È½©¤ò´¶¤¸¤ëº£Æü¤³¤Îº¢¡Ä¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡¢¡ÖºÇ¶á¤Î¤ª²È¤´ÈÓ¤Ï¤ªµû¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ë¤ªÇ¯º¢¡©¾Ð¡×¤È¿©Âî¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡Ö¥µ¥Ð¡×¡ÖÌ¿¤Î¥¹¡¼¥×¡¡Ì£Á¹Ì£¡×¡ÖÂçº¬¥¸¥§¥Î¥Ù¡¼¥¼¥µ¥é¥À¡×¡ÖÇ¼Æ¦¥¥Î¥³¥¥à¥Á½Á¡×¡ÖÇòÊÆ¹õ¥´¥Þ¤¬¤±¡×¡Ö¤¤¤Ö¤ê¤¬¤Ã¤³¡×¡Ö¤ª¤¸¤ã¤³¡×¡ÖÇß´³¤·¡×¤ÈËÉÙ¤Ê¥á¥Ë¥å¡¼¤Ç¡¢ºÌ¤êË¤«¤Ê²ÈÄíÎÁÍý¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö°ÊÁ°¤Î»ä¤«¤é¤ÏÁÛÁü¤â¤Ä¤«¤Ê¤¤¤±¤É¤ä¤Ï¤ê¿Í´Ö¤ÎÂÎ¤Ï ¿©¤Ù¤¿¤â¤Î¤Çºî¤é¤ì¤ë¤«¤é Æü¡¹¤Î¤ª¿©»ö¤ÏÂç»ö¤À¤Ê¡Á¤Èº£¹¹¡Ä¡×¤È¿´¶¤ÎÊÑ²½¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡Öº£¹¹¤À¤±¤É »ä¤Î²¸»Õ¤¬¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ã¤±¡Äµ¤¤Å¤¤¤¿»þ¤«¤é¤ä¤ì¤Ð¤½¤ì¤Ï¡ÄÃÙ¤¯¤Ï¤Ê¤¤!!¤È¡Ä Î®ÀÐ¤À!!¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¼êÎÁÍý¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤ï¤¡¡ÁÈþÌ£¤·¤½¤¦¡×¡Ö±ÉÍÜËþÅÀ!!¿ÈÂÎ¤ËÎÉ¤µ¤½¤¦¤Ê¥á¥Ë¥å¡¼¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤µ¤¹¤¬¤Ç¤¹¡ªÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¡Ö·ò¹¯¤ò¹Í¤¨¤é¤ì¤¿¿©»ö ¤¹¤Ð¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤ê¤«¤µ¤ó¤ò¸«½¬¤Ã¤Æ·ò¹¯Åª¤Ê¥á¥Ë¥å¡¼´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£