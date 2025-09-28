¾®¶¶·úÂÀ¤¬µ´¤Î·ÁÁê¤Ç¥¥ì¤¿¡ª¥Ï¥ó¥»¥ó¤Î¹µ¼¼¤Ë²¥¤ê¹þ¤ó¤À¶ÛÇ÷°ìÉô»Ï½ª¡¡ÏÂÅÄµþÊ¿¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤¬¾Ú¸À
¡Ú¥×¥í¥ì¥¹Â¢½Ð¤·¼Ì¿¿´Û¡Û¾®¶¶·úÂÀ¤¬£¹·î£±£²Æü¡¢¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤Îà¥×¥í¥ì¥¹¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼á¡Ö¿·Æü¤Á¤ã¤ó¤Ô¤ª¤ó¡ª¡×¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¶½¹Ô¤Ç¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë²òÀâ¤òÌ³¤á¤¿¡£
¡¡Ãª¶¶¹°»ê¤¬¶â´ÝµÁ¿®¤ò±©¸ò¤¤Äù¤á¤Ë¤·¤ÆÊüÁ÷ÀÊ¤Î¾®¶¶¤ÎÁ°¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤¯¤È¡¢¥Ø¥Ã¥É¥Û¥ó¤ò³°¤·¤Æà¤ªÌóÂ«á¤Î¥Á¥ç¥Ã¥×£³Ï¢È¯¡£¤µ¤é¤Ë£Å£Ö£É£Ì¤Ë¤â£³Ï¢È¯¸«Éñ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤Æ¡¢¾®¶¶¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤¹¤ë¡Ö£Æ£ï£ò£ô£õ£î£å¡¡£Ä£ò£å£á£í¡×¤Ç¤ÏËè²ó¥²¥¹¥È¤ò·Þ¤¨¡¢¥È¡¼¥¯¥Ð¥È¥ë¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢£²£°£²£³Ç¯£¶·î£±£´Æü¤Ë¤ÏàÉÔÄÀ´Ïá¥¹¥¿¥ó¡¦¥Ï¥ó¥»¥ó¤¬ÅÐ¾ì¡£°úÂà¤·¤Æ¹¥¡¹ÌìÁ³¤È¤·¤¿¥Ï¥ó¥»¥ó¤È¤Ï¡¢¸½Ìò»þÂå¤Ë·ãÆ®¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¤Î¤Ï¼þÃÎ¤Î»ö¼Â¡£
¡¡¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤Ç¥Ï¥ó¥»¥ó¤Ï¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥È¤¬¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¤¢¤½¤³¤Þ¤Ç¤ä¤é¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¢¤Î¤È¤¤ÏËÜµ¤¤ÇÄÙ¤½¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¸ì¤ë¤È¡¢¾®¶¶¤Ï¥é¥ê¥¢¡¼¥È¤ò¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥åµ»¤Ë¤¹¤ë¿´¹½¤¨¤òà¸µÁÄá¤«¤é¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤Ç¤Ï¿¨¤ì¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢º£¤«¤é£³£°Ç¯Á°¡¢£±£¹£¹£µÇ¯¡ÊÊ¿À®£·Ç¯¡Ë£¸·î£²£³Æü¤Î½©ÅÄ¡¦Âç´ÛÂç²ñ¤Ç¡¢¾®¶¶¤È¥Ï¥ó¥»¥ó¤ÎàÂç¤²¤ó¤«á¤¬ËÖÈ¯¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¾®¶¶¤Ï°æ¾å²í±û¡¢¥Ï¥ó¥»¥ó¤Ï¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¡¦¥¹¥ê¥ó¥¬¡¼¤ò¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ë¥¿¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥Á¤ÇÂÐÀï¡£
¡¡¾®¶¶¤Ï¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ë³Ý¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¥Ï¥ó¥»¥ó¤Î¥Ö¥ë¥í¡¼¥×¤òÃ¥¤¦¤È¥Ï¥ó¥»¥ó¤ò²¥ÂÇ¡£¤³¤ì¤Ë·ãÅÜ¤·¤¿¥Ï¥ó¥»¥ó¤Ï¡¢¾®¶¶¤òËÜÉôÀÊ¤Î´ù¤ËÃ¡¤¤Ä¤±¥Ö¥ë¥í¡¼¥×¤òÃ¥¤Ã¤Æ²¥¤ê¤Ä¤±¤¿¡£¤µ¤é¤ËÊÒ¼ê¤Ç¥¤¥¹¤ò¤Ä¤«¤ß¡¢ÌµÂ¤ºî¤ËÅê¤²¤Ä¤±¤ë¤è¤¦¤Ë°ú¤ÃÃ¡¤¤¤¿¡£
¡¡¥¤¥¹¤Î¶âÂ°ÉôÊ¬¤¬°ú¤Ã³Ý¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¾®¶¶¤Îº¸¥Ò¥¸ÉÕ¶á¤ÎÆù¤¬Âç¤¤¯¤¨¤°¤ì¡¢·ì¤¬Ê®¤½Ð¤·¤¿¡£¥Ï¥ó¥»¥ó¤ÏÍÆ¼Ï¤»¤º¡¢Î®·ì¤·¤¿º¸ÏÓ¤Ë¥Ö¥ë¥í¡¼¥×¤Ç¥Õ¥ë¥¹¥¤¥ó¥°¤¹¤ëÈóÆ»¤µ¡£
¡¡¥¹¥ê¥ó¥¬¡¼¤¬°æ¾å²í¤ò¥Õ¥©¡¼¥ë¤·¤Æ»î¹ç¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤¬¡¢¸±¤·¤¤É½¾ð¤Î¾®¶¶¤Ï¥¤¥¹¤ò»ý¤Ã¤Æ¥Ï¥ó¥»¥ó¤Î¹µ¼¼¤Ë²¥¤ê¹þ¤ó¤À¡Ê¼Ì¿¿¡Ë¡£¥Ü¥Ó¡¼¡¦¥À¥ó¥«¥ó£Ê£ò¤ò»Ï¤á¡¢³°¹ñ¿Í¥ì¥¹¥é¡¼¤¬¤¢¤ï¤Æ¤ÆÀ©»ß¤¹¤ë¡£
¡¡¼¡¤Î»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë»°Âô¸÷À²¤â¡¢¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¤¬ÌÄ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º½Ð¾ì¤òÃÙ¤é¤»¡¢»ß¤á¤ËÆþ¤ë¤Û¤É¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡µßµÞ¼Ö¤Ç»ÔÆâ¤ÎÉÂ±¡¤ËÄ¾¹Ô¤·¤¿¾®¶¶¤Ï¡¢Ãæ£±£±¿Ë¡¢³°£±£±¿Ë¤Î¹ç·×£²£²¿Ë¤ÎË¥¹ç¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿¡£ÅÜ¤ê¤¬¼ý¤Þ¤é¤Ê¤¤¤Î¤«¡Öº£¤ÏÅú¤¨¤é¤ì¤ë¾õÂÖ¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤È¼èºà¤ËÅú¤¨¤¿¡£
àÅ´¿Íá¾®¶¶¤Ï¡¢ÍâÆü¤ÎÀÄ¿¹¡¦¹°Á°Âç²ñ°Ê¹ß¤Ï¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ò¤Ä¤±¤Æ»î¹ç¤Ë¶¯¹Ô½Ð¾ì¤·¤¿¡£¡¡
¡¡¾®¶¶¤Ï¸å¤Ë¡¢Åì¥¹¥Ý¤ÎÏ¢ºÜ¤Ç¡ÖÆ¬¤ÎÃæ¤Ç¥Ö¥Á¥Ã¤È²»¤¬¤·¤¿¡£¶§´ï¤Ç¤ä¤é¤ì¤¿¤ó¤À¤«¤é°ìÈ¯²¥¤êÊÖ¤µ¤Ê¤¤ã¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤À¤Ã¤¿¡£µ¤¤¬ÉÕ¤±¤Ð¥¤¥¹¤ò»ý¤Ã¤Æ¥Ï¥ó¥»¥ó¤Î¹µ¼¼¤Ë²¥¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÏÂÅÄµþÊ¿¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤Ï¡Ö¾®¶¶¤Îº¸ÏÓ¤¬¥¶¥Ã¥¯¥êÀÚ¤ì¤Æ¹ü¤Þ¤Ç¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¥Ö¥ë¥í¡¼¥×¤Ç²¥¤êÂ³¤±¤Æ¤ª¸ß¤¤¤Î¥¹¥¤¥Ã¥Á¤¬Æþ¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£¤¢¤ì¤Ï¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö¥Ï¥ó¥»¥ó¤Ï¤Þ¤À¤½¤Î¤³¤í¡¢¾®¶¶¤òÇ§¤á¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤Í¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤«¤é¾®¶¶¤Ã¤Æ¿¤Ó¤¿¡£¥Ï¥ó¥»¥ó¤Ï¾®¶¶¤Ë¤Ê¤¼¤«¥á¥Á¥ã¥¯¥Á¥ã¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤Í¡£»°Âô¤Ë¤Ï¤ä¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¾®¶¶¤Ê¤éµö¤µ¤ì¤ëÅª¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¾®¶¶¤Ï¾å¤ê¤Ä¤á¤è¤¦¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤¯¤Æ¡¢¥Ï¥ó¥»¥ó¤â¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¿¤«¤éÃ¡¤ÄÙ¤·¤Æ¤ä¤ë¤Ã¤Æ¡Ä¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥ª¥ì¤â¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤ä¤Ã¤Æ¤Æ¡¢¤½¤¦¤½¤¦¤Ê¤¤¤è¹µ¼¼¤Ø²¥¤ê¹þ¤ß¤Ã¤Æ¡£ÀÎ¡¢ÀîÅÄ¡ÊÍøÌÀ¡Ë¤¬¡Ê¥¯¥é¥Ã¥·¥ã¡¼¡Ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¦¥§¥ë¤ò¥í¡¼¥¥Ã¥¯¤Ç½³¤ÃÈô¤Ð¤·¤¿»þ¡¢¡Ø¥Ä¡¼¥Þ¥Ã¥Á¤À¡Ù¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤Î¤ª¤È¤Ê¤·¤¤¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¦¥§¥ë¤¬¹µ¼¼¤Ø¾è¤ê¹þ¤ó¤ÇÍè¤¿¤â¤ó¤Í¡£¡Ê¥Ï¥ó¥»¥ó¤Ï¡ËÅÙ¤ò±Û¤·¤Æ¤¿¡£¤À¤«¤é¥à¥«¤Ä¤¤¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤Í¡¢¾®¶¶¤â¡£¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¹µ¼¼¤È¤«¹Ô¤«¤Ê¤¤¤è¤Í¡×¡ÊÏÂÅÄ¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¡Ë
¡¡¥Ï¥ó¥»¥ó¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï£¸£¸Ç¯¡Ê¾¼ÏÂ£¶£³Ç¯¡Ë£³·î£µÆü¡¢½©ÅÄÂç²ñ¤Ç¤Î°ì·ï¤À¤í¤¦¡£¥µ¥ó¥É¥¤¥Ã¥Á±ä¿ñ¤ò¿©¤é¤Ã¤Æ¼º¿À¤·¡¢³ÐÀÃ¤·¤Æ¤«¤éÅ·Î¶¸»°ìÏº¤ò¥Ü¥³¥Ü¥³¤Ë¤·¤Æ¹µ¼¼¤Ø¤Î²¥¤ê¹þ¤ß¤ò´ë¤Æ¤¿¡£ÏÂÅÄ¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤¬Å·Î¶¤È¥Þ¥¹¥³¥ß¤Ë²ñ¾ì¤«¤éÈòÆñ¤¹¤ë¤è¤¦·Ù¹ð¤·¤Æ¡¢½±·â¤ÏÌ¤¿ë¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡£´Æü¸å¤Ë²£ÉÍ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Å·Î¶£Ö£Ó¥Ï¥ó¥»¥ó¤Î£×¥¿¥¤¥È¥ëÀï¤Ç¤Ï¡¢¥Ï¥ó¥»¥ó¤Î¥«¥¦¥Ù¥ë¤Ç¤Î°ì·â¤Ë¥¥ì¤¿Å·Î¶¤¬¥Ï¥ó¥»¥ó¤Î¹µ¼¼¤Ë²¥¤ê¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¸å¤ËÅ·Î¶¤Ï¡¢Á°ÅÄÆüÌÀ¤È¤ÎÂÐÃÌ¤Ç¡¢¡Ö¤³¤Î¤È¤¤ÏÇÏ¾ì¤µ¤ó¤¬¥Ï¥ó¥»¥ó¤ÎÅÜ¤ê¤òÄÃ¤á¤¿¡£³°¹ñ¿Í¤Ë¤Ïà¥Æ¡¼¥¯¥±¥¢á¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ÏÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤Í¡×¤È¡¢Å¿Ëö¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤È¤³¤í¤Ç¡¢¾®¶¶¤È¥Ï¥ó¥»¥ó¤ÏÍâ·î¤Î£¹·î£µÆü¡¢Ä»¼èÂç²ñ¤ÇÂç´Û°ÊÍè¡¢¥¿¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥Á¤ÇÄ¾ÀÜÂÐ·è¤·¤¿¡£Å¸³«¤ÏÍ½Â¬ÉÔÇ½¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢°Õ³°¤Ë¤â¾®¶¶¤Ï¥¯¥ê¡¼¥ó¥Õ¥¡¥¤¥È¤ËÅ°¤·¤¿¡£
¡¡°úÂà¸å¤â¾Ð´é¤ÇÍí¤á¤ë¤Î¤Ï°äº¨¤ò°ú¤¤º¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤À¤í¤¦¡Ê·É¾ÎÎ¬¡Ë¡£