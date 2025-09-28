陸上の早大競技会「ロード・オブ・ワセダ」男子５キロが２８日、埼玉・所沢市の早大キャンパス内の周回公認コース（１周約７００メートル）で行われ、東洋大の新エース松井海斗（２年）が、申し込み記録が２番目に速い第２組で１３分５１秒でトップを取った。序盤は集団の後方に位置して残り２キロからペースアップして余裕を持ってゴール。２週間後に迫った学生３大駅伝開幕戦の出雲駅伝（１０月１３日）に向けて好調ぶりを見せた。

「一番速い組で走ると１００％出し切ってしまうので、一つ下の組で走らせてもらいました。落ち着いてレースができました」と松井は、冷静に話した。

昨年の夏は首痛などで、ほとんど練習が積めず、３大駅伝はすべて欠場となった。しかし、今季は４月の日本学生個人選手権５０００メートルで優勝するなど好調。今年の夏合宿は故障なく地道に走り込んだ。「高校（埼玉栄）時代も夏は貧血などで練習ができませんでした。今年は初めて夏に順調に練習を継続できました。駅伝シーズンにどんな成果が出るか、楽しみです」と松井は意欲的に話す。

出雲では、いよいよ大学駅伝デビューとなる。「１区か２区か３区を走りたい。自信を持ってスタートラインに立ちたい。他校のエースが相手でも区間賞を取れるように頑張ります」ときっぱり話す。

東洋大は今年１月の第１０１回箱根駅伝で９位。継続中としては最長の２０年連続シード権（１０位以内）を獲得した。しかし、５月の全日本大学駅伝関東地区予選では次点の８位で敗退。「全日本に出られない分、出雲で東洋大学の名前を見せつけたいです」。松井海斗の言葉にエースとしての自覚があった。

出雲駅伝は６区間４５・１キロのスピード駅伝。昨季の箱根駅伝覇者の青学大、昨季の王者で全日本大学駅伝２冠の国学院大、昨季の３大駅伝すべて２位と安定した強さを持つ駒大、スピードランナーがそろう中大、伝統校の早大、駅伝巧者の創価大、帝京大などが激しい優勝争いを繰り広げることになりそうだ。