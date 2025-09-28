大部分の車両がロングシートになるHC35形

JR東海は今月、快速「みえ」や高山本線・太多線などの普通列車で使用しているキハ75形の後継車両として、ハイブリッド方式の新形式車両「HC35形」を投入すると発表しました。置き換え対象となるキハ75形は、全ての車両が背もたれを動かして進行方向に座席を切り替えることができる「転換クロスシート」を備えていますが、HC35形はロングシートが主体となります。どのような背景があるのでしょうか。

【図】これがJR東海の新車「HC35形」と「キハ75形」の比較です（かなり違う！）

HC35形は、特急「ひだ」や「南紀」用のHC85系、315系で培った技術を活用したハイブリッド方式の新形式車両です。キハ75形と比べ、約35％の燃費向上が実現する見込み。JR東海が在来線普通車両にハイブリッド方式の車両を投入するのは初となります。

今後、2028年度から2029年度にかけて、2両×19編成（合計38両）が投入される予定です。最高速度は120km/hで、ハイブリッド方式としては国内最速となります。キハ75形より冷房能力が約16％向上するほか、315系でも採用された、AIによるきめ細やかな空調制御が可能な機能も備えます。

なお、名古屋〜鳥羽を結び、一部の座席が指定席となる快速「みえ」用の車両は、転換クロスシートとロングシートが各1両、高山本線・太多線で運用する車両は2両全てがロングシートとなります。従来の車両から大きく変わるHC35形の座席形態について、JR東海に話を聞きました。

「乗車券のみで座れるクロスシート」は残るのか

――高山本線・太多線は、転換クロスシートの現行車両からロングシートの新型車両に一新となりますが、なぜ座席形態を変更するのでしょうか？

高山本線・太多線を中心に運用する車両は通勤・通学などのご利用が多いことから、より適切な輸送力を提供できるロングシート車両2両としています。

――快速「みえ」用のHC35形は転換クロスシートとロングシートが各1両となりますが、なぜそうしたのでしょうか？

快速「みえ」を中心に運用する車両は観光及び通勤・通学などのいずれのご利用にも対応できるよう、転換クロスシート車両1両とロングシート車両1両としました。

――快速「みえ」用のHC35形では、指定席はどうなるのでしょうか？ 転換クロスシート車両は全て指定席となるのでしょうか？

従来通り、クロスシート車両の一部を指定席として運用します。ご利用状況に合わせて指定席を拡大し運用する場合もあります。

――快速「みえ」用のHC35形でロングシートとなるのは、名古屋方の車両でしょうか？それとも鳥羽方の車両でしょうか？

現時点では決定していません。

※ ※ ※

キハ75形は、「青春18きっぷ」ユーザーなどにも好評な転換クロスシートで、長距離の乗車には適しています。ただ、日常の通勤・通学輸送では、ロングシートの方が好ましい面もあります。快速「みえ」では、従来通り「クロスシート車両の一部」が指定席となることから、「乗車券のみで座れるクロスシート」は席数が減るものの、残る見込みです。