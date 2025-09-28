立憲民主党の蓮舫参院議員（57）が28日、自身のX（旧ツイッター）を更新。自民党総裁選（10月4日投開票）をめぐる小泉進次郎氏（44）陣営によるステマ指示問題についてつづった。



【写真】真っ赤っか！小泉進次郎氏の国会吉野家ランチ

蓮舫氏は、SNSでの誹謗中傷をテーマにした塩田武士氏（46）の小説「踊りつかれて」を読んでいることを明かし「SNSで繰り返される誹謗中傷、匿名の悪意に晒され、舞台は法廷に。息つく間もなく読み進めてしまいます。ネット内で広がる闇。いま、を見事に小説にしています」と評した上で「ステマ。」と、進次郎氏陣営の問題に言及した。



「自民党総裁選は実質、内閣総理大臣を選ぶ選挙です。誰が立案して、具体的な文章を起草し、共有したのでしょうか。特にデジタル大臣だった方が指示とは」と、ステマ問題で進次郎氏陣営の広報班長を引責辞任した牧島かれん元デジタル相（48）に触れた。



蓮舫氏は「なぜ、誰もおかしい、これはやめた方がいいと言わなかったのでしょうか。勝つための異常な熱が候補者陣営にあったとすればその時点で政治家としての良識を捨てています」と疑問を投げかけた。



「自民党員、所属議員はどのように判断をされるのでしょうか」と結んだ。



（よろず～ニュース編集部）