ÄÔÈ¯É§»á¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Í¥¾¡¤ÎÎ©Ìò¼Ô¡È¤¤¤Ö¤·¶ä¡É¥È¥ê¥ª¤ÎÌ¾Á°¡Ö¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤Ä¤«¤à¤Ë¤ÏÎý½¬¤·¤«¤Ê¤¤¡×
¡¡¸µÀ¾Éð´ÆÆÄ¤ÎÄÔÈ¯É§»á¡Ê66¡Ë¤¬¡¢¥Æ¥ì¶Ì¸ø¼°YouTube¡Ö¥Ä¥¸¥Ï¥Ä¡×¤Ë½Ð±é¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Í¥¾¡¤ÎÎ©Ìò¼Ô¤ÎÌ¾Á°¤òµó¤²¤Æ¾Î¤¨¤¿¡£
¡¡¼çÎÏ¤Ë¥±¥¬¿Í¤¬Â³½Ð¡£¥·¡¼¥º¥ó½øÈ×¤ÏºÇÂç¼Ú¶â¡Ö7¡×¤òÇØÉé¤Ã¤ÆºÇ²¼°Ì¤ËÄãÌÂ¤·¤¿¡£
¡¡ÄÔ»á¤Ï¡Ö¤½¤ÎÃæ¤Ç¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤â¤é¤Ã¤¿Áª¼ê¤¬À®Ä¹¤·¤¿¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢ÌøÄ®¡¢ÌîÂ¼Í¦¤ÎÌ¾Á°¤òµó¤²¡¢¡ÖÌøÅÄ¡¢·ª¸¶¡¢¶áÆ£¤¬µÙ¤ó¤À¤È¤ÌøÄ®¤¬¥°¥¤¥°¥¤°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤¿¡£ÌîÂ¼Í¦¤âº£µÜ¤¬¥±¥¬¤¬¤Á¤ÎÃæ¡¢¤¤¤Ö¤·¶äÅª¤ÊÁª¼ê¤¬³èÌö¤·¤¿¡×¤È¾Î¤¨¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¤â¤¦°ì¿Í¡£¡Ö»³Àî¤ÎÄ´»Ò¤¬°¤±¤ì¤Ð¡¢ÃæÂ¼¹¸¤¬ÂåÂÇ¤ÎÌò³ä¤ò¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë°ìÎÝ¤ò¼é¤Ã¤¿¤ê¡¢¤¤¤¤¤È¤³¤í¤ÇÂÇ¤Ã¤¿¤ê³èÌö¤·¤¿¡×¤È¥×¥í18Ç¯ÌÜ¤Î³°Ìî¼ê¤òÀä»¿¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ÏÁª¼êÁØ¤À¤±¤ÎÌäÂê¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©
¡¡ÄÔ»á¤Ï¡ÖÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç³èÌö¤¹¤ë¤Ë¤Ï¤Á¤ã¤ó¤ÈÎý½¬¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡ÉáÃÊ¤ÎÎý½¬¤«¤é¶ÛÄ¥¤·¤¿¾ìÌÌ¡¢ÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¾ìÌÌ¤òÁÛÄê¤·¤ÆÎý½¬¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¡£
¡¡¡ÖÂÇÀÊ¤ËÆþ¤Ã¤¿¤é¼«Ê¬¤Î¥¹¥¤¥ó¥°¤¬¤Ç¤¤ë¤«¡¢¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¤é¼«Ê¬¤Î¥Ü¡¼¥ë¤¬Åê¤²¤é¤ì¤ë¤«¡Ä¡×¤È¡¢¾ïÆüº¢¤Î½àÈ÷¤³¤½¤¬¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤â¤Î¤Ë¤¹¤ëÀäÂÐ¾ò·ï¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£