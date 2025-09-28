¤µ¤¤¤¿¤Þ»Ô¤ÎÃÎ¿Í½÷À»¦³² ÂáÊá¤ÎÃË¡Ö¸½¶â¤Î¼Ì¿¿»£¤ê¤¿¤¤¡× »ö·ïÅöÆü¤Ë½ê»ý¶â³ÎÇ§
¡¡¤µ¤¤¤¿¤Þ»Ô¤Ç½÷À¤¬¼ó¤ò°µÇ÷¤µ¤ì»¦³²¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤Ç¡¢ÂáÊá¤µ¤ì¤¿ÃË¤Ï¸½¶â¤Î¼Ì¿¿¤ò»£¤ê¤¿¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢½ê»ý¶â¤ò½Ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡·²ÇÏ¸©¤ÎÂç¹©¡¦¾¾Åç¶âÉ×ÍÆµ¿¼Ô¡Ê70¡Ë¤Ï6Æü¡¢¤µ¤¤¤¿¤Þ»Ô¤Î½»Âð¤ÇÃÎ¿Í¤ÎÌÚÂ¼Å¸»Ò¤µ¤ó¡Ê60¡Ë¤Î¼ó¤ò°µÇ÷¤·¤Æ¡¢»¦³²¤·¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î½»Âð¤Ç¤Ï»ö·ïÄ¾¸å¤Ë²Ð»ö¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¾Æ¤±À×¤«¤éÌÚÂ¼¤µ¤ó¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤Î·Ù»¡¤Ø¤Î¼èºà¤Ç¡¢¾¾ÅçÍÆµ¿¼Ô¤Ï»ö·ïÅöÆü¡¢ÌÚÂ¼¤µ¤ó¤¬¶â¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¸½¶â¤Î¼Ì¿¿¤ò»£¤ê¤¿¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ½ê»ý¶â¤ò½Ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¾¾ÅçÍÆµ¿¼Ô¤Ï¼è¤êÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢¡ÖÆü¤´¤í¤«¤éÃç´Ö¤Ë¶â¤¬¤Ê¤¤¤È¤Ð¤«¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¸«ÊÖ¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë