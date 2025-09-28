¡Ö¤¹¤´¤¤´é¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡×ÎÏ»Î¤Îº¸ÌÜ¤Ë¤¿¤À¤Ê¤é¤Ì¡È°ÛÊÑ¡É ¥Õ¥¡¥ó¤¶¤ï¤á¤ °ìºòÆü¤Î·ã¤·¤¤¼èÁÈ¤Ç¤ÎÂå½þ¤«¡Ä¡Ö¤Þ¤¸¤ÇÉÂ±¡¹Ô¤Ã¤Æ¡×¡Ö¤¹¤´¤¤º¬À¡×¿´ÇÛ¤ÎÀ¼
¡ãÂçÁêËÐ¶å·î¾ì½ê¡ä¡þÀé½©³Ú¡þ28Æü¡þÅìµþ¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û
¡Ú±ÇÁü¡ÛÎÏ»Î¤Îº¸ÌÜ¤Ë¤¿¤À¤Ê¤é¤Ì¡È°ÛÊÑ¡É¡ÊÀµÌÌ¡Ë
¡¡Àé½©³Ú¤Ç½½Î¾¤Î¼èÁÈ¤ÎÅÚÉ¶¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿Ëë²¼ÎÏ»Î¤Î¤¿¤À¤Ê¤é¤Ì¡È°ÛÊÑ¡É¤Ë¥Õ¥¡¥óÁûÁ³¤È¤Ê¤ë°ìËë¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡Ëë²¼»ÍËçÌÜ¡¦¾å¸Í¡ÊÎ©Ï²¡Ë¤¬½½Î¾½½ËçÌÜ¡¦µÜÇµÉ÷¡ÊÃæÂ¼¡Ë¤ò¤Ï¤¿¤¹þ¤ó¤Ç3¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿°ìÈÖ¤Ç¤Î¤³¤È¡£
¡¡¼èÁÈÁ°¡¢¾å¸Í¤¬ÅÚÉ¶¤Ë¾å¤¬¤ë¤È¡È°ÛÊÑ¡É¤ò»¡ÃÎ¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¤¬¤¶¤ï¤Ä¤¤¤¿¡£º¸ÌÜ¤Ï¤É¤¹¹õ¤¯¼ð¤ì¡¢¤½¤Î»ë³¦¤ÏºÉ¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤µ¤¨¸«¤¨¤ë¡£¤½¤Î¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¤´é¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡×¡ÖÌÜ¤É¤¦¤·¤¿¡©¡×¡Ö´ããÝÄì¹üÀÞ¤À¤í¡×¡ÖÄË¡¹¤·¤¯¤Æ¿´ÇÛ¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÈ¿¶Á¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¡¡¤¸¤Ä¤Ï¾å¸Í¡¢½½»°ÆüÌÜ¤ÎËë²¼½½°ìËçÌÜ¡¦ÌÄÂì¡Ê°ËÀª¥Î³¤¡Ë¤È¤Î¼èÁÈ¤ÇÌÄÂì¤ÎÆ¬Éô¤¬´éÌÌ¤òÄ¾·â¤·¡¢¥Õ¥é¥Õ¥é¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ²¡¤·½Ð¤µ¤ì¡¢´é¤ò²¡¤µ¤¨¤³¤à¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¾å¸Í¤ÏÀé½©³Ú¤Ç°ÕÃÏ¤ò¸«¤»¤ë¡£³Ê¾å¤Ç¤¢¤ë½½Î¾¤ÎµÜÇµÉ÷¤ËÀµÌÌ¤«¤éÅö¤¿¤ë¤È¡¢°µÎÏ¤ÇÂÎÀª¤òÊø¤·¤¿µÜÇµÉ÷¤ò¤¹¤°¤µ¤Þ¤Ï¤¿¤¹þ¤ó¤Ç3¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿¡£°ìÊý¡¢ÇÔ¤ì¤¿µÜÇµÉ÷¤Ï¸µµ¤¤Ê¤¯12ÇÔÌÜ¤òµÊ¤·¤¿¡£
¡¡¾å¸Í¤Îµ´µ¤Ç÷¤ë¼èÁÈ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¤¹¤´¤¤º¬À¡×¡ÖÌµ»ö¤Ç½ª¤¨¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¾Î»¿¤È°ÂÅÈ¤ÎÀ¼¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¤Þ¤¸¤ÇÉÂ±¡¹Ô¤Ã¤Æ¡×¤Ê¤É¿´ÇÛ¤ÎÀ¼¤âÊ¹¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊABEMA¡¿ÂçÁêËÐ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ë