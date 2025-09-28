½÷»Ò100m¥Ï¡¼¥É¥ë·è¾¡¡¡ÀÄÌÚ±×Ì¤¤¬12ÉÃ99¤Ç4Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÍ¥¾¡ ¡ª¡ÖÄü¤á¤º¤ËºÇ¸å¤Þ¤Ç¤¤¤¤¥ì¡¼¥¹¤¬¤Ç¤¤¿¡×¡ÚÁ´ÆüËÜ¼Â¶ÈÃÄÎ¦¾å¡Û
¢£Âè73²óÁ´ÆüËÜ¼Â¶ÈÃÄÂÐ¹³Î¦¾å¶¥µ»Áª¼ê¸¢Âç²ñ¡Ê28Æü¡¢»³¸ý¡¦°Ý¿·¤ß¤é¤¤¤Õ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡Ú°ìÍ÷¡Û¹ñÎ©¤¬Ç®¶¸¤·¤¿¡ØÅìµþ2025À¤³¦Î¦¾å¡ÙÆüËÜÁª¼ê·ë²Ì¤È³Æ¼ïÌÜ¥á¥À¥ê¥¹¥È
½÷»Ò100m¥Ï¡¼¥É¥ë·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÀÄÌÚ±×Ì¤¡Ê31¡¢¼·½½¼·¶ä¹Ô¡Ë¤¬12ÉÃ99¡Ê-0.1¡Ë¤Ç4Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
Åìµþ2025À¤³¦Î¦¾åÂåÉ½¤ÎÃæÅç¤Ò¤È¤ß¡Ê30¡¢Ä¹Ã«ÀîÂÎ°é»ÜÀß¡Ë¤ÈÅÄÃæÍ¤Èþ¡Ê26¡¢ÉÙ»ÎÄÌ¡Ë¤ÏÍ½Áª¤Ë½Ð¾ì¡£ÃæÅç¤Ï12ÉÃ91¡Ê+0.9¡Ë¡¢ÅÄÃæ¤Ï13ÉÃ10¡Ê+1.2¡Ë¤Ç¤È¤â¤ËÁÈ1Ãå¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢2¿Í¤È¤â·è¾¡¤Ï´þ¸¢¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤Ç¤â·è¾¡¤Ë¤Ï¡¢À¶»³¤Á¤µ¤È¡Ê34¡¢¤¤¤Á¤´¡Ë¡¢¸µÆüËÜµÏ¿ÊÝ»ý¼Ô¤ÎÀÄÌÚ¡¢Âç¾¾Í³µ¨¡Ê29¡¢CDL¡Ë¤È12ÉÃÂæ¤ÎµÏ¿¤ò»ý¤Ä3¿Í¤¬½Ð¾ì¡£¥¹¥¿¡¼¥È¤«¤éÈô¤Ó½Ð¤·¤¿¤Î¤ÏÀÄÌÚ¡£50m²á¤®¤ÆÎÙ¤Î¥ì¡¼¥ó¤òÁö¤ëÀ¶»³¤ÎÌÔÎõ¤ÊÄÉ¤¤¾å¤²¤ò¼õ¤±¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÆ¨¤²ÀÚ¤ê1Ãå¤Ç¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤·¤¿¡£
¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯»×¤¤ÀÚ¤ê¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¾¡¤Æ¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÄÌ¤ê¤ÎÄü¤á¤º¤ËºÇ¸å¤Þ¤Ç¤¤¤¤¥ì¡¼¥¹¤¬¤Ç¤¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¥ì¡¼¥¹¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿ÀÄÌÚ¡£¡Ö½÷»Ò¥Ï¡¼¥É¥ë¤Ï¤¹¤´¤¯¥ì¥Ù¥ë¤â¹â¤¯¤Æ¡¢12ÉÃÂæ¤ÎÁª¼ê¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢¼«Ê¬¤â¤½¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤ÎÃæ¤Çº£¤ÏÀï¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Àï¤Ã¤Æ¤³¤ì¤«¤é¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¥ì¥Ù¥ë¤Î¹â¤¤¤È¤³¤í¤ò¸«¤»¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¡¢°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
