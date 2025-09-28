£²Ç¯Á°¤ÎU-17WÇÕ¤ÏÄÉ²Ã¾·½¸¤ÎÂè£³GK¡£º£²ó¤ÎU-20WÇÕ¤Ç¤ÏÂç»ö¤Ê½éÀï¤ÇÀèÈ¯¤·¤Æ´°Éõ¤Ë¹×¸¥¡£¼«Â¾¤È¤â¤Ë¶Ã¤¯197¥»¥ó¥Á¼é¸î¿À¤ÎÀ®Ä¹Â®ÅÙ¡Ú¸½ÃÏÈ¯¡Û
¡ÎU-20WÇÕ¡ÏÆüËÜ £²¡Ý£° ¥¨¥¸¥×¥È¡¿£¹·î27Æü¡¿¥¨¥¹¥¿¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ê¥·¥ª¥Ê¥ë¡¦¥Õ¥ê¥ª¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¡¦¥×¥é¥À¥Î¥¹
¡¡²ÄÇ½À¤ÏÌµ¸ÂÂç¡£¼ã¤ºÍÇ½¤Î²ê¤¬¤É¤³¤ÇÂ©¿á¤¯¤«¤ÏÃ¯¤âÍ½ÁÛ¤Ç¤¤Ê¤¤¡£È¾Ç¯Á°¤Þ¤Ç½êÂ°¥¯¥é¥Ö¤Ç¥µ¥Ö¤Ë´Å¤ó¤¸¤Æ¤¤¤¿GK¥Ô¥µ¥Î¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥É¥ì¹¬ÅßËÙÈø¡ÊÌ¾¸Å²°¡Ë¤À¤¬¡¢ÂÔ¤Á¤ï¤Ó¤¿ÂçÉñÂæ¤ÇÆ²¡¹¤¿¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¸½ÃÏ£¹·î27Æü¡¢Á¥±ÛÍ¥Â¢´ÆÆÄ¤¬Î¨¤¤¤ëU-20ÆüËÜÂåÉ½¤Ï¡¢U-20¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Î½éÀï¤Ç¥¨¥¸¥×¥È¤ÈÂÐÀï¡£¥°¥ë¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Âç²ñÁ´ÂÎ¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥¢¥¯¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿°ìÀï¤Ç¹¶¼é¤Ë°ÂÄê¤·¤¿Àï¤¤¤ò¸«¤»¡¢£²¡Ý£°¤Î²÷¾¡¡£¥Î¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸¿Ê½Ð¤Ë°ìÊâÁ°¿Ê¤·¤¿¡£
¡ÖÎÉ¤¤½àÈ÷¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¥¹¥à¡¼¥º¤Ê¥×¥ì¡¼¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤È¼«¿È¤Î½ÐÍè¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¨¥¸¥×¥ÈÀï¤Ç¥´¡¼¥ë¥Þ¥¦¥¹¤ò¼é¤Ã¤¿¥Ô¥µ¥Î¤À¡£197¥»¥ó¥Á¤Î¼é¸î¿À¤Ï¡¢ÆÀ°Õ¤Î¥Ó¥ë¥É¥¢¥Ã¥×¤ÇÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤¹¡£¥Ü¡¼¥ëÊÝ»ýÎ¨¤ò¹â¤á¤¿¥Á¡¼¥à¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ºÇ½ª¥é¥¤¥ó¤Î´Ö¤Ë¤¦¤Þ¤¯Æþ¤Ã¤Æ¥Ñ¥¹²ó¤·¤Ë»²²Ã¡£¥ß¥É¥ë¥ì¥ó¥¸¤Î¥Õ¥£¡¼¥É¤ÏÀµ³Î¤Ç¡¢¥Ü¥é¥ó¥Á¤ËÄ¾ÀÜ¤Ä¤±¤ë¤è¤¦¤Ê½Ä¥Ñ¥¹¤âÀºÅÙ¤ÏÈ´·²¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡´Î¿´¤Î¼éÈ÷¤Ç¤â²²¤µ¤º¤Ë¥×¥ì¡¼¤·¡¢Á°È¾¤ÎÈ¾¤Ð¤Ë¤Ï¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¥é¥¤¥ó¤ÎÇØ¸å¤Ë½Ð¤¿¥Ü¡¼¥ë¤òÎäÀÅ¤Ë½èÍý¡£Áê¼ê¤ÈÀÜ¿¨¤·¤Æ°ì½Ö¥Ò¥ä¥ê¤È¤µ¤»¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤¹¤°¤Ëµ¯¤¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
¡¡»×¤¤ÊÖ¤»¤Ð¡¢£²Ç¯Á°¤ÎU-17¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤ÏÄÉ²Ã¾·½¸¤ÇÂè£³GK¤È¤¤¤¦Î©¾ì¤À¤Ã¤¿¡£¸åÆ£ÏË¡ÊFCÅìµþ¡Ë¤¬¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Ç¡¢Âè£²GK¤¬¾åÎÓÂçÀ¿¡Ê»³·Á¡Ë¡£Âè£³GK¤ÏÅö½é¡¢¹ÓÌÚÎ°°Î¡ÊGÂçºå¡Ë¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢²ø²æ¤Î±Æ¶Á¤ÇÂÔ¤Á¹ç¤ï¤º¡¢±ºÏÂ¥æ¡¼¥¹½êÂ°¤À¤Ã¤¿¾®¿¹½Õµ±¡ÊÆüËÜÂç¡Ë¤¬¾·½¸¤µ¤ì¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¾®¿¹¤¬Éé½ý¤Ç¼Âà¤·¡¢¥Ô¥µ¥Î¤ËÇò±©¤ÎÌð¤¬Î©¤Ã¤¿¡£
¡¡Âç²ñ¤Ç½ÐÈÖ¤Ï¤Ê¤¯¡¢Âè£³GK¤È¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤ò±¢¤«¤é»Ù¤¨¤¿¡£¡Ö¥Ù¥ó¥Á¤Ç¸«¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤â¡¢¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤¤¾ì½ê¡×¤À¤Ã¤¿¤Èµ®½Å¤Ê·Ð¸³¤òÀÑ¤ó¤À°ìÊý¤Ç¡¢²ù¤·¤µ¤â»Ä¤Ã¤¿¡£
¡¡24Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éÌ¾¸Å²°¤Î¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Ë¾º³Ê¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢½ÐÈÖ¤Ï¥ë¥ô¥¡¥ó¥«¥Ã¥×¤Î£±»î¹ç¤Î¤ß¡£º£µ¨¤â³«ËëÅö½é¤Ï½Ð¾ìµ¡²ñ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡££´·î¤Ë¤Ï»î¹ç¤ËÍí¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¼ã¼ê¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¥Ý¥¹¥È¥æ¡¼¥¹¤Î¶¯²½ºö¤È¤·¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿U-22J¥ê¡¼¥°ÁªÈ´¤Î³èÆ°¤Ë»²²Ã¡£Á¥±Û¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ç¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤òÃ¥¤¦¤Ë¤Ï¸·¤·¤¤¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢Ì¾¸Å²°¤ÎÀµGK¤À¤Ã¤¿¥·¥å¥ß¥Ã¥È¡¦¥À¥Ë¥¨¥ë¤ÎÉé½ýÎ¥Ã¦¤«¤éÉ÷¸þ¤¤¬ÊÑ¤ï¤ë¡£J£±Âè14Àá¤ÎÀ¶¿åÀï¤Ç¥ê¡¼¥°Àï¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤ë¤È¡¢Â¤â¤È¤Îµ»½Ñ¤òÉð´ï¤ËÂæÆ¬¤·¡¢£¶·î¤Î¥â¡¼¥ê¥¹¥ê¥Ù¥í¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¡Êµì¥È¥¥¡¼¥í¥ó¹ñºÝÂç²ñ¡Ë¤Ç¤â¥¢¥Ô¡¼¥ë¤ËÀ®¸ù¡£¤µ¤é¤Ëº£Ç¯£··î¤Ë¤ÏE-£±Áª¼ê¸¢¤ÇAÂåÉ½¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¡¢½Ö¤¯´Ö¤ËÀ¤Âå¤Î¥È¥Ã¥×¤òÁö¤ëGK¤ËÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²¤¿¡£
¡¡E-£±Áª¼ê¸¢¤Ç¤ÏÆ±¤¸GK¤ÎÂçÇ÷·É²ð¡Ê¹Åç¡Ë¤äÁáÀîÍ§´ð¡Ê¼¯Åç¡Ë¤é¤È¥×¥ì¡¼¤·¡¢Â¿¤¯¤Î¤³¤È¤òµÛ¼ý¤Ç¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖJ¥ê¡¼¥°¤Ç¤âËè»î¹ç¡¢Ëè»î¹ç¡¢À¨¤¤Â¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤ËÈæ¤Ù¤ì¤Ð¡¢¼«Ê¬¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À¡£¤â¤Ã¤È¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤·¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Áª¼ê¤¿¤Á¤òÄ¶¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡£ÌÜÉ¸¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢°ì¤Ä´ð½à¤¬¤Ç¤¤¿¤È»×¤¦¡×
¡¡Ã¯¤â¤¬¶Ã¤¯¤è¤¦¤Ê¿ÊÊâ¤Ç·Þ¤¨¤¿º£²ó¤ÎU-20¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡££²·î¤ÎU-20¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤ÇÀµGK¤òÌ³¤á¤¿¹ÓÌÚ¤È¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¶¥¤¤¡¢»î¹çÁ°Æü¤Þ¤Ç¤É¤Á¤é¤¬½Ð¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¾ðÀª¤À¤Ã¤¿¡£¡ÖÁ´Á³Ê¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈËÜ¿Í¤âÇ§¤á¤ëÄÌ¤ê¤Ç¡¢¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤Ê¶¥Áè¤«¤é¸«»ö¤Ë¥¹¥¿¥á¥ó¤ò¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿¡£
¡¡½é¤á¤ÆÎ©¤ÄÀ¤³¦Âç²ñ¤ÎÉñÂæ¡£¶ÛÄ¥´¶¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¥×¥ì¡¼¤·¤¿ÃË¤Ï¤Þ¤¿£±¤Ä¡¢·Ð¸³ÃÍ¤ò¹â¤á¤¿¤Î¤Ï»ö¼Â¡£¡Ö¼«Ê¬¤ÎÀ®Ä¹¤¬ÁÛÄêÄÌ¤ê¤«¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤Ï°ã¤¦¡£ÎÉ¤¤°ÕÌ£¤Ç¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤È¼«¿È¤â¶Ã¤¯¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ç¿Ê²½¤òÂ³¤±¤ë¥Ô¥µ¥Î¤ÎÄ©Àï¤Ï¤Þ¤À»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¡££²ÀïÌÜ°Ê¹ß¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡ü¾¾ÈøÍ´´õ¡Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
