RKB毎日放送の武田早絵アナ（41）が28日、TBSラジオ「爆笑問題の日曜サンデー」（日曜後1・00）に出演。自身の放送事故について語った。

RKBラジオ「#さえのわっふる」でパーソナリティーを務める武田アナ。

2023年5月放送回、ニュースが明けると、なぜか口がモゴモゴしていた。実はキンパを口に含んでいて、生放送中のまさかの出来事にネットでは話題に。

武田アナは当時の状況について「別のスタジオからニュースがあって。自分たちのスタジオに返ってくるのは分かってたんですけど、なぜかキンパに手が伸びて。“（スタジオに）返すよ”って言われた時はまだ口にあって。急いでかんで飲みこんだらいけると思ったんです」というが間に合わなかったと説明した。

「いよいよRKBから籍がなくなると思った。終わったあとも、各部署にお詫び行脚」。しかし、「日曜サンデー」のラジオ珍プレー好プレー大賞2023でグランプリに輝き、会社からは「“誉れや”と言われました」と明かした。

「ただ、社長は知らなかったんです。経営会議で“爆笑問題さんのラジオで武田が珍プレーでグランプリをいただきました”って言ったら、社長が“どういうこと？詳しく言って”って。詳しく説明したら“それ事故やないか”って話をされて。いよいよ私は籍がなくなると思って、それも含めてリスナーさんにお伝えしたら、“署名します”って来て。そのおかげで、まだ私はなんとかおります」と話した。