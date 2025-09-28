¥Ð¥«¥ê¥º¥à¡¡¡Ö¤º¤Ã¤ÈÆ´¤ì¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦»ñ³Ê¡Ö¤Ê¤ó¤Ê¤éÊÖÇ¼¤ÎÊý¤¬Ç¯ÎðÅª¤Ë¶á¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Î¥Ð¥«¥ê¥º¥à¡Ê49¡Ë¤¬28Æü¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ö²Ú´ÝÐ§¤ÈÂçµÈÌÍ¡×¡ÊÆüÍË¸å13¡¦55¡Ë¤Ë½Ð±é¡£Æ´¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï1»þ´Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤ÇÀÅ²¬¸©¤ÎÂç¿Íµ¤´Ñ¸÷ÃÏ¡¦Ç®³¤¤ò»¶ºö¡£¡ÖËÍ¡¢ÌÈµö»ý¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤¹°ìËë¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¼«Æ°¼ÖÌÈµö¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¥Ð¥«¥ê¥º¥à¤Ï¡Ö¤º¤Ã¤ÈÆ´¤ì¤¬¤¢¤ë¡¢ÌÈµö¤¤¤Ä¤«¼è¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÇ®ÊÛ¡£¡Ö±ü¤µ¤ó¤â±¿Å¾¤·¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Æ¡Ö¤µ¤¹¤¬¤Ë¼è¤ê¤¿¤¤¤Ê¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¾è¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡¢±¿Å¾¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤È»×¤¦¤â¡Ö¤Ê¤ó¤Ê¤éÊÖÇ¼¤ÎÊý¤¬Ç¯ÎðÅª¤Ë¶á¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¼«µÔ¤â¡£¡Ö¤³¤Ã¤«¤é¼è¤Ã¤Æ¡¢³ä¤È¤¹¤°ÊÖ¤¹¤Ê¡Ä¡×¤ÈÅÇÏª¤·¤Æ¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£