¡¡¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤Ï¡¢¹ñ¤¬´ÉÍý¤¹¤ëÆ»Ï©¤Ç¡¢¾Ê¥¨¥ÍÀÇ½¤ËÍ¥¤ì¤ëÈ¯¸÷¥À¥¤¥ª¡¼¥É¡ÊLED¡Ë¤Î¾ÈÌÀÅô¤Î³ä¹ç¤ò2030Ç¯ÅÙ¤Þ¤Ç¤Ë100¡ó¤Ë¤¹¤ëÊý¿Ë¤ò·è¤á¤¿¡£10·îÃæ¤Ë¤âºöÄê¤¹¤ëÆ»Ï©Ê¬Ìî¤ÎÃ¦ÃºÁÇ²½¤Ë´Ø¤¹¤ë´ðËÜÊý¿Ë¤ËÀ¹¤ê¹þ¤à¡£¹ñ¤¬´ÉÍý¤¹¤ëÆ»Ï©¾ÈÌÀÅô¤ÎLED²½Î¨¤Ï24Ç¯ÅÙ¤Ç48¡ó¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¹¹¿·¤òµÞ¤°¡£
¡¡´ðËÜÊý¿Ë¤Ï¡¢4·î¤ËÀ®Î©¤·¤¿²þÀµÆ»Ï©Ë¡¤Ë´ð¤Å¤¡¢½é¤á¤ÆºöÄê¡£¼«¼£ÂÎ¤¬´ÉÍý¤¹¤ëÆ»Ï©¤â40Ç¯ÅÙ¤Þ¤Ç¤Î¤Ç¤¤ë¤À¤±Áá´ü¤ËÆ±¤¸ÂÐ±þ¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤¬Ë¾¤Þ¤·¤¤¤ÈÌÀµ¤·¡¢»Ù±çºö¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¡£
¡¡´ðËÜÊý¿Ë¤Ç¤Ï¤³¤ÎÂ¾¡¢Æ»Ï©¤Î°Ý»ý´ÉÍý¤Ë»È¤¦ÅÅÎÏ¤Î¤¦¤Á¡¢ºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ÎÈæÎ¨¤ò22Ç¯ÅÙ¤ÎÌó15¡ó¤«¤éÌó60¡ó¤Ë¹â¤á¤ëÌÜÉ¸¤âÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À¡£