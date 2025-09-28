くれまぐUraN「Princessにしてくれてありがとう」夫・あさひとの挙式ショット公開「世界観可愛すぎる」「めっちゃ綺麗」と反響
【モデルプレス＝2025/09/28】超個性派“期限切れJK”3人組クリエイターユニット“くれまぐ”ことくれいじーまぐねっとのUraNが9月28日、自身の公式X（旧Twitter）を更新。結婚式の様子を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】UraN、ド派手会場での挙式ショット
UraNは、「無事結びました 投稿はまたゆっくり」「あさひPrincessにしてくれてありがとう」とつづり、挙式での写真を公開。花柄やチェック柄が印象的なポップな会場で、純白のドレスを着用したUraNが佇むカットを披露している。
また、「色んなことが起こりすぎて文では収まりきらないので 動画で話させてもらいます！」「結婚式当日も裏側もエアめいのサプライズも？！全て動画になりますので楽しみにしててください」と動画で挙式の様子を公開することを予告。別の投稿では、バルーンを背に撮影した写真や、水色のヘアアクセサリーを着用した写真も投稿していた。
この投稿にファンからは「世界観可愛すぎる」「めっちゃ綺麗」「個性あふれてて素敵」「動画楽しみにしてます」と反響が寄せられている。UraNは、夫で動画クリエイターのあさひと2023年1月31日に結婚を報告し、同時に第1子妊娠を発表。2023年3月に第1子となる女児が誕生した。（modelpress編集部）
