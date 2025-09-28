歌手のNissy（西島隆弘）さん（38）が28日、自身の公式インスタグラムを更新し、声帯手術後の近況を報告しました。

Nissyさんは8日に3度目となる声帯の手術を受けたことを報告していました。28日に更新された公式インスタグラムでは「術後3週間は声帯に触れる発声はもちろん禁止、ウィスパーボイスはもっと禁止、咳、くしゃみ、むせり、ゲップ、息止め、トレーニング、ストレッチ、刺激物の摂取、飲料を吸い込むことで誤飲したときに咳き込まない、むせらないように注意、ほぼ全てしちゃいけないので大変な日々を送っております」と、手術後の近況を明かしました。

続けて「一回でも咳をすれば出血するので、食事するときも、歯を磨くときも、大変。風邪やら花粉症やらになったらアウトです。とは言っても、やらなきゃならないことあったりで。。。そんなこんなで季節の変わり目なのかアレルギーなのか分かりませんが肌には原因不明の発疹が出たり口角炎になって口を開けると口の左右の端が切れて出血したりとほぼ動けないのに、てんやわんやすぎて はぁー、、、と言った感じですがなんとか生きております」と、つづりました。

Nissyさんは2024年1月に、アレルギー素因による体調不良のため、声がまったく出せない状態になったことを明かし、その後、病院で精密検査を行い、全治3か月の声帯炎と診断されていました。経過を観察をしながら治療と活動を続けていましたが、十分な改善が見られなかったため手術を行ったと経緯を報告しています。