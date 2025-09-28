ÅçÖÙÂç¹ñ¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡¡Åç¡¹¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¼ê¤Î¤Ò¤é¥µ¥¤¥º¤Ë¶Å½Ì¡¡¥¼¥ó¥ê¥ó¤Î¡ÖÎ¥Åç¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥É¡×¤¬Ç®¤¤
ÃÏ¿ÞÂç¼ê¤Î³ô¼°²ñ¼Ò¥¼¥ó¥ê¥ó¤¬7·î18Æü¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¡ÖÎ¥Åç¥È¥ì¥«¡×¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜÁ´¹ñ¤ÎÍ¿ÍÎ¥Åç304Åç¤Î¤¦¤Á¡¢70Åç¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥É¡ÊÂè°ìÃÆ¡Ë¤À¡£¥é¥ó¥À¥à7ËçÆþ¤ê¤È¡¢Á´¼ïÎà¤¬Æþ¤Ã¤¿¥³¥ó¥×¥ê¡¼¥È¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤¬¤¢¤ê¡¢¥³¥ó¥×¥ê¡¼¥È¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ÏÂ¨Æü´°Çä¤Î¿Íµ¤¤Ö¤ê¡£ºÆÈÎÇä¤äÂèÆóÃÆ¤â´ë²èÃæ¤À¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥«¡¼¥É¤ÎÉ½ÌÌ¤Ë¤Ï¿Í¸ýÌ©ÅÙ¡¢ÃÏ¿Þ¡¢ÌÌÀÑ¡¢¥ì¥¢ÅÙ¤Ê¤É¤Î¾ðÊó¤ò·ÇºÜ
Î¥Åç¥È¥ì¥«¤Î¾¦ÉÊÌ¾¤Ï¡ÖMap Design GALLERY CARD/Í¿ÍÎ¥Åç¡×¡£ÆüËÜÁ´¹ñ¤Ë¤¢¤ëÍ¿ÍÎ¥Åç¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬¼ê¤Î¤Ò¤é¥µ¥¤¥º¤Ë¤®¤å¤Ã¤È¶Å½Ì¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥«¡¼¥É¤ÎÉ½ÌÌ¤Ë¤ÏÅçÌ¾¡¢ÃÏ¿Þ¡¢¿Í¸ý¡¢ÌÌÀÑ¤Ê¤É¤Î´ðËÜÅª¤Ê¾ðÊó¤ò¡¢Î¢ÌÌ¤Ë¤ÏÅç¤Î¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¿Í¸ý¤äÌÌÀÑ¤Ê¤É¤Î¿ôÃÍ¤Ï¹ñÀªÄ´ºº¤Ê¤É¿®Íê¤Ç¤¤ë¾ðÊó¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¡£¥«¡¼¥É¤Ï¡ÖC¡Ê¥³¥â¥ó¡Ë¡×¡Ê¿Í¸ý100¿Í°Ê¾å¡¢·×40Åç¡Ë¡¢¡ÖU¡Ê¥¢¥ó¥³¥â¥ó¡Ë¡×¡Ê¿Í¸ý10¡Á99¿Í¡¢·×20Åç¡Ë¡¢¡ÖR¡Ê¥ì¥¢¡Ë¡×¡Ê¿Í¸ý1¡Á9¿Í¡¢·×10Åç¡Ë¤Î3¼ïÎà¡£¿Í¸ý¤Î¿ôÃÍ¤´¤È¤Ë¥ì¥¢ÅÙ¤¬ÀßÄê¤µ¤ì¡¢ºÇÂç¥ì¥¢ÅÙ¤Î¡ÖR¡×¥«¡¼¥É¤ÎÉ½ÌÌ¤Ï¸÷µ±¤¯²Ã¹©¤¬»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
³«È¯¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Æ±¼Ò¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ï¤³¤¦ÏÃ¤¹¡£¡ÖÆüËÜÁ´¹ñ¤Ë¤Ï304¤â¤ÎÍ¿ÍÎ¥Åç¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÅç¤Ç¤É¤ó¤ÊÇÀºîÊª¤¬°é¤Á¡¢¤É¤ó¤Êµ¤¸õ¤äÊë¤é¤·¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡¢ÁÛÁü¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤â¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ë¤È¤Î»×¤¤¤«¤é¡¢ËÜ¾¦ÉÊ¤ò´ë²è¤·¤Þ¤·¤¿¡×
Åç¤ÎÁªÄê¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ËÌó1Ëü4Àé°Ê¾å¤¢¤ëÎ¥Åç¤ÎÃæ¤«¤é¿Í¤¬½»¤à¡ÖÍ¿ÍÎ¥Åç¡×¤ËÃåÌÜ¡£¡ÖÎ¥Åç¿¶¶½Ë¡¡×¤ÎÂÐ¾Ý¤Ç¤¢¤ë256Åç¤È¡¢²Æì¤ä±âÈþ·²Åç¡¢¾®³Þ¸¶½ôÅç¤ÎÆÃÁ¼Ë¡¤ÎÂÐ¾Ý¤Ç¤¢¤ë50Åç¤ò¹ç¤ï¤»¤¿306Åç¤«¤é¡¢°ìÈÌ¿Í¤ÎÎ©¤ÁÆþ¤ê¤¬À©¸Â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÎ²²«Åç¤ÈÆîÄ»Åç¤ò½ü¤¤¤¿304Åç¤ò¥«¡¼¥É²½¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÃÏ¿Þ¾å¤ÎÊ¸»ú¤ä¿ô»ú¤È¤¤¤Ã¤¿Ãíµ¤ò°ìÀÚ¾Ê¤¡¢Åù¹âÀþ¡¢Æ»Ï©¡¢·úÊª¡¢¿å°è¤À¤±¤Ë¤·¤Ü¤Ã¤Æ·ÇºÜ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Åç¤Î·Á¾õ¤äÃÏ·Á¤Ê¤É¤òÄ¾´¶Åª¤ËÆÉ¤ß¼è¤ì¤ë¤è¤¦¹©É×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Î¢ÌÌ¤ÏÅç¤Î·Á¤¬ºÝÎ©¤Ä¤è¤¦¤ËÅù¹âÀþ¤À¤±¤Î¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤ÇÉ½¸½¤·¡¢Î¢ÌÌ¤òÊÂ¤Ù¤ë¤ÈÌ¾Á°¤òÅö¤Æ¤ë¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¥¯¥¤¥º¤È¤·¤ÆÍ·¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ±¼ÒÃ´Åö¼Ô¡Ë
¡Ö¥«¡¼¥É¤ò½¸¤á¤¿¤ê¸ò´¹¤·¤¿¤ê¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤ÎÅç¤Ï¤É¤ó¤ÊÅç¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤È¤«¡¢Î¥Åç¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ä¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÊÆ±¡Ë
¥é¥ó¥À¥à¤ËÉõÆþ¤µ¤ì¤¿1¥Ñ¥Ã¥¯7ËçÆþ¤ê550±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¢70ËçÁ´¼ïÎà¤¬Æþ¤Ã¤¿¥³¥ó¥×¥ê¡¼¥È¥Ü¥Ã¥¯¥¹5500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡£¥³¥ó¥×¥ê¡¼¥È¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ÏÆ±¼Ò¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Î¤ß¤Î°·¤¤¤À¤¬¡¢Âè°ìÃÆ¤Ï´°Çä¡£¸½ºß¡¢ºÆÈÎÇä¤äÂèÆóÃÆ¤ò¸¡Æ¤Ãæ¤È¤¤¤¦¡£
