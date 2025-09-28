＜令和の桃太郎おジイさん不在＞ツッコミ満載のお遊戯会！親は元・木役に元・ワカメ役【第2話まんが】
私はユミ。息子のタケル（年中）が幼稚園の帰り道にお遊戯会で披露する劇の配役を興奮気味に話してくれました。どうやらタケルは桃太郎のキジ役になったそうです。理由は「空を飛びたいから」。タケルらしい答えです。でも、桃太郎が5人もいると聞いてびっくり！ サルイヌもたくさんいるのにおじいさんはいないらしく、一体どんなお遊戯会になるのやら……。
夫のジュンヤが帰ってきたのは、タケルがすっかり寝入ってからのことでした。
他にもサル、イヌ、キジ多数。おじいさんは不在、おばあさんひとりの配役を伝えました。
私はタケルの話を聞いて、「ちょっと変わったお遊戯会になりそう」と思いながらも楽しみにしています。夫も自由な配役を「なんかいいなぁ」と令和の桃太郎を楽しみにしているようでした。
私は「与えられた役割を果たして、ひとつの劇を作り上げるという意味では正直、ひとりひと役の方がいいんじゃないかとも思ったんだけどね」と、夫に言いました。でも、子どもたちがやりたい役に自由にチャレンジできるのが新しい試みだと思います。
夫にお遊戯会の配役の話をしました。タケルの無邪気さに夫も微笑んでいました。桃太郎が5人という事実には、「先生も思い切ったな」と驚き。私は「ひとりひと役の方が……」と少し不満を漏らしましたが、「やりたい役に挑戦できるのもいいのかも」と夫は前向きです。
おじいさんがいなくておばあさんだけという配役も、やはり気になるところ。一体どんな劇になるのでしょうか？
配役が欠けて、困ったことにならなければいいのですが……。
原案・ママスタ 脚本・motte 編集・横内みか
夫のジュンヤが帰ってきたのは、タケルがすっかり寝入ってからのことでした。
他にもサル、イヌ、キジ多数。おじいさんは不在、おばあさんひとりの配役を伝えました。
私はタケルの話を聞いて、「ちょっと変わったお遊戯会になりそう」と思いながらも楽しみにしています。夫も自由な配役を「なんかいいなぁ」と令和の桃太郎を楽しみにしているようでした。
私は「与えられた役割を果たして、ひとつの劇を作り上げるという意味では正直、ひとりひと役の方がいいんじゃないかとも思ったんだけどね」と、夫に言いました。でも、子どもたちがやりたい役に自由にチャレンジできるのが新しい試みだと思います。
夫にお遊戯会の配役の話をしました。タケルの無邪気さに夫も微笑んでいました。桃太郎が5人という事実には、「先生も思い切ったな」と驚き。私は「ひとりひと役の方が……」と少し不満を漏らしましたが、「やりたい役に挑戦できるのもいいのかも」と夫は前向きです。
おじいさんがいなくておばあさんだけという配役も、やはり気になるところ。一体どんな劇になるのでしょうか？
配役が欠けて、困ったことにならなければいいのですが……。
原案・ママスタ 脚本・motte 編集・横内みか