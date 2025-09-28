55歳が劇的イーグルで逆転優勝 T・スリロットは史上4人目快挙ならず【日本プロシニア】
＜日本プロゴルフシニア選手権 TSUBURAYA FIELDS HOLDINGS ULTRAMAN CUP 最終日◇28日◇イーグルポイントゴルフクラブ（茨城県）◇7154ヤード・パー72＞シニアプロ日本一決定戦の最終ラウンドが終了した。首位と2打差で出た55歳のサイモン・イエーツ（スコットランド）が最終18番でショットインイーグルを奪い、トータル14アンダーで逆転。うれしいシニア初優勝をメジャーで飾った。
【写真】絶対に上手くなる 岩本高志が教える鉄板ドリル
ツアー史上4人目となる同一年度のシニア日本タイトル2冠を狙ったタマヌーン・スリロット（タイ）は、トータル13アンダーで1打及ばず。単独2位で快挙を逃した。トータル12アンダー・3位に海老根文博。トータル11アンダー・4位タイには野仲茂とI・J・ジャン（韓国）が入った。賞金ランキング1位の岩本高志はトータル7アンダー・9位タイ。昨季賞金王の宮本勝昌はトータル5アンダー・15位タイで4日間を終えた。今大会の賞金総額は5000万円。優勝したイエーツは1000万円を獲得した。
