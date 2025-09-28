29歳が逃げ切りで悲願の初優勝 堀川未来夢、小木曽喬2位
＜パナソニックオープン 最終日◇28日◇泉ヶ丘カントリークラブ（大阪府）◇6993ヤード・パー71＞国内男子ツアーの最終ラウンドが終了した。単独トップで出た29歳・勝俣陵が1イーグル・4バーディ・4ボギーの「69」をマーク。トータル20アンダーで逃げ切り、悲願の初優勝をつかんだ。
〈写真〉プロはこうやって転がす！ 勝俣陵のアプローチ術
トータル19アンダー・2位タイに堀川未来夢と小木曽喬。トータル16アンダー・4位タイには6番パー3でホールインワンを達成した木下稜介、小平智、片岡尚之が入った。2022年大会覇者の蝉川泰果はトータル15アンダー・7位タイ。賞金ランキング1位の生源寺龍憲はトータル14アンダー・14位タイで4日間を終えた。今大会の賞金総額は1億円。優勝した勝俣は2000万円を獲得した。
パナソニックオープン 最終結果
勝俣陵 プロフィール＆成績
パナソニックオープン 最終結果
勝俣陵 プロフィール＆成績
