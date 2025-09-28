¥Ô¥¨¡¼¥ëÂí¡¡ÁêÊý¡¦ÀÐÌîÂîµå¤È¤Î¸½ºß¤Î´Ø·¸ÌÀ¤«¤¹¡Ö¶¦ÄÌ¤ËÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿Ãç´Ö¤È¤¤¤¦¤«¡¢¥Ä¥ì¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¡×
¡¡¥Æ¥¯¥Î¥Ð¥ó¥É¡ÖÅÅµ¤¥°¥ë¡¼¥ô¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¡¢ÇÐÍ¥¤Î¥Ô¥¨¡¼¥ëÂí¡Ê57¡Ë¤¬28ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¥á¥·¥É¥é¡¡¡Á·ó¶á¡õ¿¿Ç·²ð¤Î¥°¥ë¥á¥É¥é¥¤¥Ö¡Á¡×¡ÊÆüÍË¸å0¡¦45¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£ÁêÊý¡¦ÀÐÌîÂîµå¡Ê57¡Ë¤È¤Î´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡MC¤ÎÇÐÍ¥¡¦ËþÅç¿¿Ç·²ð¡¢¡ÖEXIT¡×·ó¶áÂç¼ù¤È¤È¤â¤Ë¡¢°ñ¾ë¸©¡¦ºäÅì»Ô¤ò¥É¥é¥¤¥Ö¡£¥É¥é¥¤¥ÖÃæ¡¢ËþÅç¤Ï¡ÖÂîµå¤µ¤ó¤È¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡¢ÅÅµ¤¥°¥ë¡¼¥ô¤Ç¡£´Ø·¸À¤âÊÑ²½¤È¤«¤â¤¢¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¡¢¥Ô¥¨¡¼¥ë¤Ï¡Ö¤½¤¦¤À¤è¤Í¡£Âîµå·¯¤ÏÀÅ²¬¤Ë¤¤¤¿º¢¡¢¹â¹»À¸¤Îº¢¤Î¡¢³Ø¹»¤Ï°ã¤¦¤ó¤À¤±¤É¡¢²»³Ú¤È¤«¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤ò¶¦ÄÌ¤ËÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿Ãç´Ö¤È¤¤¤¦¤«¡¢¥Ä¥ì¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤À¤«¤é¤µ¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡Ö¤À¤«¤é²¿¤«¤Î»Å»ö¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤¿¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤¸¤ã¤ó¡£¤À¤Ã¤ÆÍ§Ã£¤Ï¤º¤Ã¤ÈÍ§Ã£¤À¤«¤é¤Í¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤½¤ì¤¬°ì½ï¤Ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¤È¤«»Å»ö¤ò¤ä¤ë¤³¤È¤Ç¤¤¤í¤¤¤í¤ÈµµÎö¤¬Æþ¤Ã¤Æ¡È¤ªÁ°¤È¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤é¤ì¤ó¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤Þ¤¢¤¢¤ë¤À¤í¤¦¤±¤É¡¢¹¬¤¤¡¢¤¦¤Á¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï±¿¤¬¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ê¤È¤Ï»×¤¦¤±¤É¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡ËþÅç¤Ï¡Ö¹â¹»À¸¤Î»þ¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤Æ¡¢ºÇ½é¤«¤é2¿Í¤ÇÁÈ¤ó¤Ç¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢¥Ô¥¨¡¼¥ë¤Ï¡Ö¤¤¤ä¡¢¤â¤Ã¤ÈÀÎ¤ÏÃç´Ö¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤Æ¡£¥°¥ë¡¼¥×¡¦¥È¥é¥¤¥Ö¡ÊÉôÂ²¡Ë¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¥á¥¤¥ó¤Î³èÌö¤Î¾ì½ê¤òÅìµþ¤Ë°Ü¤·¤¿¤ê¤È¤«¡¢¥×¥í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤È¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡¢¿Í¤¬Æþ¤ìÂØ¤ï¤Ã¤¿¤êÁý¤¨¤¿¤ê¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤Ï¤¹¤ë¤ó¤À¤±¤É¡£¤À¤«¤éµ¤¤Å¤¤¤¿¤é²¶¤ÈÂîµå·¯¤·¤«»Ä¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£µÕ¤Ë¸À¤¦¤È¡¢¤½¤Î2¿Í¤À¤±µ¤¤Å¤¤¤Æ¤Ê¤¤¤Æ¤¤¤¦ÏÃ¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£