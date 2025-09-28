「男子ゴルフ・パナソニック・オープン・最終日」（２８日、泉ケ丘ＣＣ＝パー７１）

首位から出た勝俣陵（２９）＝フリー＝が１イーグル、４バーディー、４ボギーの６９をマーク。通算２０アンダーで、プロ９年目にして悲願のツアー初優勝を果たした。

波瀾（はらん）万丈のバックナインを逃げ切った。圧巻だったのは３３１ヤードの短い１４番パー４。ティーショットをフェアウェーに捉えると、第２打は柔らかいスイングで左ピンの手前に落とし込み、そのままピンに吸い込まれた。スーパーイーグルが生まれ、２位とは一時４打の差をつけた。

しかし、優勝争いから完全に頭一つ抜け出したかと思われたが、簡単には逃げ切れなかった。１５、１６番と３パットの連続ボギー。Ｖ争いの重圧かグリーン上で打ち切れず、イーグルの貯金をすぐに使い果たした。１打リードで迎えた最終１８番パー５も、ティーショットは左ラフ。最後まで綱渡りの展開だったが、３打目をピンハイにつけ、パー締めで悲願を果たした。

同じ日大出身の先輩に、通算３１勝の片山晋呉がいる。片山は自身のＳＮＳで、「骨に菌が入った」と６月から２カ月の入院を経験していたことを告白。勝俣は現在もリハビリを続ける大先輩に「（大会が）終わってから、僕からいい結果報告をしたいという気持ちでいっぱい」と話していた。