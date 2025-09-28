¿·³ã¸©µû¾Â»ÔÂçÅò²¹Àô¤Î±Û¸å¶ð¥ö³Ù¤Ç27ÆüÍ¼Êý¡¢¥í¥Ã¥¯¥¯¥é¥¤¥ß¥ó¥°Ãæ¤Ë2¿Í¤¬³êÍî¤·¡¢¤³¤Î¤¦¤Á50ÂåÃËÀ­¤¬¹ÔÊýÉÔÌÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»ö¸Î¤Ç¡¢¸©·Ù¤Ï28ÆüÄ«¡¢»³¤Ç¥Ó¥Ðー¥¯¤·¤Æ¤¤¤¿20ÂåÃËÀ­¤òµß½õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¹ÔÊýÉÔÌÀ¤ÎÃËÀ­¤ÎÈ¯¸«¤Ë¤Ï»ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£

27Æü¸á¸å4»þÈ¾Á°¡¢µû¾Â»ÔÂçÅò²¹ÀôÃÏÆâ¤Î±Û¸å¶ð¥ö³Ù¤Ç¡Ö³êÍî¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤ÏÂç¾æÉ×¤À¤±¤É¡¢¤â¤¦1¿Í¤Î»Ñ¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¡×¤È20Âå¤ÎÃËÀ­¤«¤é·Ù»¡¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢20Âå¤ÎÃËÀ­¤¬±Û¸å¶ð¥ö³Ù¤ËÍ§¿Í¤Î50ÂåÃËÀ­¤È2¿Í¤Ç¥í¥Ã¥¯¥¯¥é¥¤¥ß¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¤È¤â¤Ë¤½¤ÎÅÓÃæ¤Ç³êÍî¤·¡¢20ÂåÃËÀ­¤ÏÌµ»ö¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢50Âå¤ÎÃËÀ­¤Ï»Ñ¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Þ¤ÇÅ¾Íî¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

·Ù»¡¤Ï27ÆüÍ¼Êý¤ËÄÌÊó¤·¤¿ÃËÀ­¤Îµß½õ¤Ë¸þ¤«¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÆüÊë¤ì¤â¤¢¤Ã¤¿¤¿¤áµß½õ½ÐÍè¤º¡£

28Æü¤ÎÆü¤Î½Ð¤È¶¦¤Ëµß½õ¤Ë¸þ¤«¤¤¡¢¸áÁ°8»þ20Ê¬¤Ë¸©·Ù¤Î¥Ø¥ê¥³¥×¥¿ー¤¬20ÂåÃËÀ­¤òµß½õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÃËÀ­¤Ë¤±¤¬¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ì¿¤ËÊÌ¾ò¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£

°ìÊý¤Ç¡¢50Âå¤Î¹ÔÊýÉÔÌÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃËÀ­¤Ï28Æü¤ÎÁÜº÷¤Ç¤ÏÈ¯¸«¤Ë¤Ï»ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£

20Âå¤ÎÃËÀ­¤Ï¡¢¡Ö100m°Ê¾å²¼¤ËÍî¤Á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£

¸©·Ù¤Ï29Æü¤âÅ·¸õ¤ò¸«¤Æ¡¢¥Ø¥ê¥³¥×¥¿ー¤ÇÁÜº÷¤òºÆ³«¤¹¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£