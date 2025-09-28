¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Î¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¿·Ê¹ÄÙ¤·¡×¤¬ÆüËÜ¤Ë¤â¾åÎ¦¤¹¤ëÆü¡Ê¸µÌÚ¾»É§¡¿¡Ö½µ´©¸½Âå¡×¡Ö¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼¡×¸µÊÔ½¸Ä¹¡Ë
¡Ú½µ´©»ï¤«¤é¤ß¤¿¡Ö¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤Î¸åÂà¡×¡Û
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¡Öµð³ÛÁÊ¾Ù¡×Ï¢È¯¤ÎÁÀ¤¤ NY¥¿¥¤¥à¥º¤ÈWSJ¤Ë·×4Ãû±ß¤ÎÇå½þÀÁµá
¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¸ÀÏÀ¤Î¼«Í³¤Ï¤Ê¤¤¡£¤³¤Î¹ñ¤ÎÌ±¼ç¼çµÁ¤Ï»à¤ó¤À¡×
¡¡¤³¤ì¤Ïº£¤ÎÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£2001Ç¯¤Î9.11¥Æ¥í»ö·ï¤ÎÍâÇ¯¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ç²ñ¤Ã¤¿Ë¿Âç³Ø¶µ¼ø¤¬¡¢¼þ°Ï¤ò¸«²ó¤·¡¢À¼¤ò¤Ò¤½¤á¤Æ¸À¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¥Æ¥í»ö·ï¤«¤é¤ï¤º¤«1¥«·î¤Û¤É¤Ç¡¢¸Ä¿Í¤Î¿Í¸¢¤òÂçÉý¤ËÀ©¸Â¤¹¤ë¡Ö°¦¹ñ¼ÔË¡¡×¤¬¤Ç¤¤¿¤¿¤á¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£Åö»þ¤Ï¥¢¥ë¥«¥¤¥À¤È¤Î¡ÈÀï»þ¡É¤À¤Ã¤¿¡£11Ç¯¤Ë¥Ó¥ó¥é¥Ç¥£¥ó¤¬»¦¤µ¤ì¡¢¡Ö°Ë¡¡×¤Ï15Ç¯¤Ë¼º¸ú¤·¤¿¤¿¤á¡¢ºÆ¤Ó¥¢¥á¥ê¥«¤ËÌ±¼ç¼çµÁ¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤«¤Ë»×¤¨¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤Ï¤Ï¤«¤Ê¤¤Ì´¤À¤Ã¤¿¡£17Ç¯¤Ë¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤¬¤Ç¤¤ë¤È¡¢¸ÀÏÀ¤Î¼«Í³¤äÌ±¼ç¼çµÁ¤Ê¤É¥Ü¥í»¨¶Ò¤Î¤´¤È¤¯¼Î¤Æµî¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¥È¥é¥ó¥×¤Ï¼«Ê¬¤ËÈãÈ½Åª¤Ê´ûÂ¸¥á¥Ç¥£¥¢¤ò¡Ö¥Õ¥§¥¤¥¯¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¡Ö¹ñÌ±¤ÎÅ¨¡×¤È·«¤êÊÖ¤·¹¶·â¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¿®ÍêÀ¤ò°Õ¿ÞÅª¤ËÄã²¼¤µ¤»¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥¿¥¤¥à¥º¤¬ÂçÅýÎÎÁª¤ÇÌ±¼çÅÞ¸õÊä¼Ô¤Î¥Ï¥ê¥¹¤ò»Ù»ý¤¹¤ë¼ÒÀâ¤ò·ÇºÜ¤·¤¿¤³¤È¤òµó¤²¡¢Ì¾ÍÀÔÌÂ»¤µ¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ±ß¤Ë¤·¤Æ2Ãû±ß¤òÄ¶¤¨¤ëÇüÂç¤ÊÂ»³²Çå½þ¤òµá¤á¤ëÁÊ¤¨¤òµ¯¤³¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¾ÝÄ§¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¡ÈË½ÎÏÅª¡É¤Ê¤ä¤êÊý¤Ç¼«Ê¬¤òÈãÈ½¤¹¤ë¥á¥Ç¥£¥¢¤òÄÙ¤·¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Æ¥ì¥Ó¶É¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÊüÁ÷ÌÈµö¼è¤ê¾Ã¤·¡×¤ò¤Á¤é¤Ä¤«¤»¤Æ×ø³å¤¹¤ë¡£¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÎÉ¼Á¤Ê¥á¥Ç¥£¥¢¤ÏÃâÂ©À£Á°¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡º£¤ä¼«¹ñÌ±¤Ç¤µ¤¨¤â¡¢¤«¤Ä¤Æ¡¢¤³¤Î¹ñ¤¬Ì±¼ç¹ñ²È¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤É»×¤¤½Ð¤»¤Ï¤·¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡¡¥È¥é¥ó¥×¤ËÈæ¤Ù¤ì¤Ð¡¢°ÂÇÜ¿¸»°¸µ¼óÁê¤¬¤ä¤Ã¤¿NHKÈÖÁÈ¤Î²þÊÑ¤ä¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡ÖÊóÆ»¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤Ç¡¢°ÂÇÜ¤ËÈãÈ½Åª¤À¤Ã¤¿¸µ·Ð»º¾Ê´±Î½¸Å²ìÌÐÌÀ¤òÈÖÁÈ¤«¤é¹ß¤í¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤É¡¢²Ä°¦¤¤¤é¤·¤¤¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£
¡¡¹ñÌ±¤ò»Ù»ýÇÉ¤ÈÈ¿¥È¥é¥ó¥×ÇÉ¤ËÊ¬ÃÇ¤·¡¢¡È¥·¥Ó¥ë¥¦¥©¡¼¡ÊÆâÀï¡Ë¡É¤È¤Þ¤Ç¤¤¤ï¤ì¤ë¿¼¹ï¤ÊÂÐÎ©¾õ¶·¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¡È51ÈÖÌÜ¤Î½£¡É¤Ç¤¢¤ëÆüËÜ¤Ç¤â³Î¼Â¤Ëµ¯¤¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£
¢£°Å»¦¤µ¤ì¤¿ÌÁÍ§¥«¡¼¥¯¤È»²À¯ÅÞ¿ÀÃ«ÂåÉ½¤Îµ¤¤Ë¤Ê¤ëÀÜÅÀ
¡¡¾ÝÄ§Åª¤Ê¤Î¤Ï¡¢°Å»¦¤µ¤ì¤ëÄ¾Á°¤Î9·î7Æü¡¢¥È¥é¥ó¥×¤ÎÌÁÍ§¤È¤¤¤ï¤ì¤ëÊÝ¼é·ÏÀÄÇ¯ÃÄÂÎ¡Ö¥¿¡¼¥Ë¥ó¥°¡¦¥Ý¥¤¥ó¥ÈUSA¡×ÂåÉ½¤Î¥Á¥ã¡¼¥ê¡¼¡¦¥«¡¼¥¯¡Ê31¡Ë¤¬ÍèÆü¤·¡¢»²À¯ÅÞ¼çºÅ¤Î¹Ö±é²ñ¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£½µ´©¿·Ä¬¡Ê9·î25Æü¹æ¡Ë¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥«¡¼¥¯¤Ï¡Ö¼«¹ñÂè°ì¼çµÁ¡×¤ò¾§¤¨¡¢LGBTQ¤Ê¤É¥Þ¥¤¥Î¥ê¥Æ¥£¡¼¤Î¸¢ÍøÍÊ¸î¤ä¿Í¹©Ç¥¿±ÃæÀä¡¢½Æµ¬À©¤Ê¤É¤ËÈ¿ÂÐ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥«¡¼¥¯¤¬¡Èº¸Íã¤Ï¾¯»Ò²½¤òÊüÃÖ¤·¡¢¿Í¼êÉÔÂ¤Ë¤è¤ë°ÜÌ±¼õ¤±Æþ¤ì¤òÂ¥¤·¡¢¹ñ¤òÊø²õ¤µ¤»¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡É¤ÈÀâ¤¯¤È¡¢¿ÀÃ«ÂåÉ½¤Ï¿¿·õ¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤É¤¦¤¤¤¦¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ÇÍè¤¿¤Î¤«¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢¡È¿¢Ì±ÃÏ¡É¤ÎÆüËÜ¤Ë¡¢¥«¡¼¥¯¤ÎÄ¶ÊÝ¼éÃÄÂÎ»ÙÉô¤ò¤Ä¤¯¤ì¤È¤¤¤¦¡¢¥È¥é¥ó¥×¤Î°Õ¤ò¼õ¤±¤Æ¤ä¤Ã¤ÆÍè¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¥È¥é¥ó¥×¤Î¥â¥Î¿¿»÷¤ò¤·¤¿¶Ë±¦À¯ÅÞ¤¬µÄÀÊ¤ò¿¤Ð¤·¡¢¹²¤Æ¤¿¼«Ì±ÅÞ¤ÏÀÐÇËÌÐ¤ò°ú¤¤º¤ê¹ß¤í¤·¡¢5¿Í¤¬ÁíºÛÁª¤Ë½ÐÇÏ¤·¤¿¡£Èà¤é¤Ï¶Ë±¦À¯ÅÞ¤Î±Æ¤Ë¶±¤¨¡¢¸ý¤ò¤½¤í¤¨¤Æ¡Ö°ÜÌ±À¯ºö¤ò¸·¤·¤¯¤¹¤ë¡×¤È¸ý¤Ë¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¦¤ÁÈà¤é¤Ï¡Ö¥Þ¥¤¥Î¥ê¥Æ¥£¡¼¤Î¸¢ÍøÍÊ¸îÈ¿ÂÐ¡×¤È¸À¤¤½Ð¤¹¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡Àï¸å80Ç¯¡£¤³¤Î¹ñ¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÂ°¹ñ¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¢¤ê¡¢¼ç¸¢¤ò¼è¤êÌá¤½¤¦¤È¤·¤¿¤³¤È¤Ï°ìÅÙ¤È¤·¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÅöÁ³¤À¤¬¡Ö¼ç¸¢¤ò¼è¤êÌá¤¹¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤¦¼óÁê¤â°ì¿Í¤È¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¸¢ÎÏ¤ÎÈÖ¸¤¤òÇ¤¤¸¤ë¥Þ¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¤â¤½¤Î³Ë¿´ÉôÊ¬¤òÌä¤¤¤¿¤À¤µ¤Ê¤¤¡£½¾¤Ã¤ÆÆüËÜ¿Í¤ÎÂ¿¤¯¤Ï·ûË¡¤Ë¤¢¤ë¡Ö¹ñÌ±¼ç¸¢¡×¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿¿¤ÎÌ±¼ç¼çµÁ¤ò·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤ÆüËÜ¤Ë¡¢¥ß¥Ë¥È¥é¥ó¥×·¿À¯¼£²È¤ò¤Ä¤¯¤ì¤Ð¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤ËÆüËÜ¿Í¤ÏÇ®¶¸¤·¡¢1²¯Áí¡Ö¥È¥é¥ó¥×ËüºÐ¡×¤Ë¤Ê¤ë¡£Èà¤Î¥â¥Ã¥È¡¼¤Ï¡Ö»ä¤Ï·¯¤Î°Õ¸«¤Ë¤ÏÈ¿ÂÐ¤À¤«¤é¡¢·¯¤¬È¯¸À¤¹¤ë¸¢Íø¤Ï¤Ê¤¤¡×¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ê¸µÌÚ¾»É§¡¿¡Ö½µ´©¸½Âå¡×¡Ö¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼¡×¸µÊÔ½¸Ä¹¡Ë