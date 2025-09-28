９月２８日の中山９Ｒ・サフラン賞（２歳１勝クラス、芝１６００メートル＝８頭立て）は、２番人気のアルバンヌ（牝、美浦・田中博康厩舎、父アドマイヤマーズ）が、２連勝でオープン入りを決めた。勝ち時計は１分３３秒８（良）。

３番枠からスタートを決めて、道中は４、５番手でじっくりと構えた。勝負どころで徐々に差を詰めて４コーナーでは前の２頭に並びかけると、直線ではしっかりと脚を伸ばして２着のベレーバスクに１馬身１／４差をつけた。

新馬戦（２着）以来、２戦ぶりのコンビだったルメール騎手は「この馬は能力があります。テンションはちょっと高いですが、今日は３戦目で自分の仕事が分かっていたみたい。スタートから全然パニックにならないで、落ち着いてリラックスして走ることができた。長く脚を使えて、直線も加速することができました。アドマイヤマーズ産駒ですから、これくらい（の距離）がちょうどいい」と声を弾ませた。

田中博調教師は「気性は高ぶりやすいですが、この中間は一番落ち着きがあった。牝馬のこの時期としてはいい傾向。レースでもガツンとハミを取ると思ったが、上手にリズム良く走れていた。着実にステップアップしています」と評価した。今後は阪神ＪＦ（１２月１４日、阪神）を視野に入れていく。